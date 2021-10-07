有人贊成有人愁 白泥居民稱難阻收地「示威都無用」

下白泥以日落風景優美著稱，76歲的楊先生認為興建鐵路可令更多人欣賞景色，不會因交通不便而浪費景觀。楊先生來自湖南，20年前因女兒下嫁到香港，在白泥定居。退休多年曾想到有鐵路後可以做小生意，「多人來訪就可以做，在屋企門口擺攤，賣什麼都可以」。

現時要從白泥出市區只靠一條小巴線，66歲的劉先生36年前開始與太太在下白泥經營士多，他們說通常要等1.5至2小時才有小巴出元朗，白泥部分道路單行線，車輛間中爭路塞車，二人憂政府發展新界北會更擠塞，候車更久，認為應同時在白泥村增設雙行線。

三代居白泥 蕭先生：毁生態又不旺財

59歲的蕭先生，三代都在白泥居住。對於政府建議建設北部都會區，他表示內地近年發展蓬勃，相關計劃無可厚非但並不支持，認為人流增加居民不會受益，「我們也沒有很多士多，旺丁不旺財，現在遊客進村也不會消費」。蕭先生更擔心的是興建捷運系統會破壞生態，發展會破壞居所附近的紅樹林。

60歲的居民劉先生甫聽到計劃內容，就擔憂白泥會如鳳池村出現收地問題，他無奈表示，「政府要這幅地也不可阻止，示威都無用」。

（2021年施政報告）