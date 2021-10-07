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新界北建5鐵路3條跨境 未提造價 部分口岸改一地兩檢 議員憂新鐵路令東鐵更擠迫

【明報專訊】特首林鄭月娥提出「北部都會區」，以鐵路為運輸系統骨幹，擬推5個鐵路項目，包括接駁前海至洪水橋的「港深西部鐵路」，並擬將港深之間大部分口岸改為一地兩檢。新鐵路包括將北環線東伸至香園圍，經皇后山等地駁東鐵線。東鐵線大埔墟與大學站之間將加設白石角站。有立法會議員認為，新鐵路會令東鐵線更擠迫。政府表示，項目在規劃階段，未透露造價。

明報記者

政府在《2021年施政報告》及《北部都會區發展策略》提出5條鐵路項目，當中3條跨境，連接洪水橋及深圳前海的港深西部鐵路，初步規劃設洪水橋、廈村和流浮山3站，抵達前海一地兩檢。林鄭月娥昨稱，從洪水橋出發約10分鐘可抵達前海，還可設更多站。

增洪水橋跨境線 流浮山建「捷運」

另外兩條跨境鐵路涉及皇崗和羅湖，政府正規劃北環線在新田站向北延伸一段支線，經河套區港深創科園到皇崗，在皇崗實施一地兩檢。至於羅湖，政府計劃將現有東鐵線羅湖站北移數百米、跨過深圳河，改在深圳一方一地兩檢；現有羅湖站及上水站之間會增設羅湖南站。另外，東鐵線會在白石角教大運動中心用地興建新站，位置在科學園對面，鄰近有地產商項目發展及新樓盤，即能受惠（詳見B2）。

白石角闢新站 近新樓盤

此外，政府有意將北環線東延，由原已規劃的古洞站開始，行經羅湖、文錦渡、香園圍等，再南行經打鼓嶺、皇后山等，最後在粉嶺安樂村設站，並以無縫行人系統駁入東鐵線粉嶺站。

最後一個探討的新鐵路項目，是沿流浮山一帶紅樹林興建「自動捷運系統」，走線為尖鼻嘴至下白泥，初步規劃途中設4個站。

政府消息：3項目現有延伸 交港鐵研究

政府消息人士表示，鐵路具體走線、車站視乎人口、就業需求等，現未有時間表和造價，除了前海鐵路和捷運系統兩條新線，其餘3項目均為現有項目延伸，會交由港鐵研究。新鐵路包括東鐵線新增兩站，又將北環線東延線駁入東鐵線，被問會否迫爆東鐵線，消息人士稱，要視乎當區居民流向，不排除他們會乘港鐵往西鐵線或北行上班。

港鐵表示，歡迎施政報告提出多項本地及跨境鐵路網絡發展計劃，會全力配合，又稱會盡早展開東鐵線新增白石角站的研究。

實政圓桌立法會議員田北辰說，認同港深西部鐵路在香港設3個站，但認為不應在前海站一地兩檢，而應在深圳灣，方便港人到南山區上班。他說，難以估計前海鐵路造價，但可透過讓港鐵發展廈村和流浮山上蓋物業，而不用政府出資建香港段。他又稱，北環線延線接駁粉嶺會令東鐵線更擠迫，建議駁到大圍。

民主黨交通政策發言人韓俊賢亦認為，東鐵線轉9卡車後已超負荷，尤其是日後會過海到港島會吸引更多人乘搭，若北環線駁入，東鐵線沿線居民將更難上車。

（2021年施政報告）

相關字詞﹕羅湖 皇崗 港深西部鐵路 前海 北環線 北部都會區 施政報告

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