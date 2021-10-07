倡專責機構統籌港深合作 顧問：20年非過分樂觀

他又表示，該專責機構牽頭各局署與深圳市相關單位洽商及合作，協調項目規劃及實施，同時協助政府與廣東省及大灣區城市相關部門，就建構大灣區濕地系統網絡展開積極合作。

較舊規劃可住人口或僅多數十萬

被問到過去香港不少規劃願景都曾受到質疑及批評，北部都會區發展會遇到什麼阻力？凌嘉勤稱，無阻力的願景不會在世上存在，政府有考慮到不同阻力，包括環團反對、發展商不配合收地等，但只要大家同心合力，過程中沒有太多干擾，是有機會做到；而北部都會區絕非一張白紙，現時已有不少項目完成或正在進行，冀政策能有整合作用。

整個都會區發展完成後，將可容納約250萬人居住，但較之前規劃的額外增加人口或僅數十萬，凌嘉勤稱需考慮居住密度及宜居因素，並非單純只為求令更多人口居住。

凌嘉勤又指出，北部都會區新發展建議可視乎情况，包括在已進行中或即將進行的規劃研究，但有關尖鼻嘴和流浮山的發展過去未曾做研究，因此政府需要重新進行，而文錦渡重新規劃發展，可拓展面積亦擴大；報告提及建設羅湖/文錦渡綜合發展樞紐，整個綜合區可提供7.5萬至8.5萬個單位，規模大約為6個太古城。

（2021年施政報告）