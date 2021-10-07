20年建北部都會區 佔港地三成 涉92萬單位6新發展區 林鄭無提造價

民研：施政報告評分34.2 高於去年

林鄭月娥在任期結束前仍提出未來30年的規劃願景，被問會否競逐連任，她說不回應未來工作的問題。民建聯歡迎政府提出建設北部都會區造地建屋，民主黨認為林太是透過《施政報告》爭取連任。香港民意研究所昨晚發表施政報告即時評分，受訪者評34.2分，較去年低位的27.2分高7分。民研共訪問936人，滿意率為24.8%，不滿意率為負50%。

外界憂財政負擔 林鄭：土地最能創富

「明日大嶼」總造價曾估算涉逾6240億元，令外界關注涉及多項鐵路及基建項目的北部都會區，會否成為政府另一財政重擔。林鄭月娥在昨午記者會被問到都會區的發展成本，與明日大嶼同時進行會否致政府財政未能負擔，她稱希望大家從願景角度看，從她的實踐經驗，香港最能製造財富的是土地，不可能因開發土地而蝕錢，所有建屋土地開拓都能為政府帶來大量收入。她在昨晚電視論壇被問到開支會否逾萬億元時，稱「未計過」，又指毋須此階段計算開支，「鐵路走線都未定，怎樣計多少錢？」

林太在記者會又稱，北部都會區可能面對「現金流」問題，包括收地、賠償、基建要用錢，但可透過發債，在都會區很多基建都是環保基建，故很適合發綠色債券，「如看今日赤字就什麼都不做，這種不但是短視，我會形容是不負責任做法」。她又強調，北部都會區非替代明日大嶼，「一定不會發生」；交椅洲填海甚至爭取提前2026年開始進行。

額外開拓600公頃用地 增8.4萬職位

北部都會區佔地面積約300平方公里，橫跨天水圍、元朗、粉嶺、上水等新市鎮，並有古洞北/粉嶺北、洪水橋/廈村、元朗南、新田/落馬洲、文錦渡、新界北新市鎮等6個新發展區。《策略》報告提及都會區額外開拓約600公頃（相等於32個維園）用地作住宅及產業用途，提供16.5萬至18.6萬個住宅單位；新增8.4萬個工作職位。

至於新界北的沙嶺殯葬城如何處理，林太稱北部都會區面向深圳要平衡，《策略》有提到將沙嶺環境美化，政府曾考慮將殯葬設施放在沙嶺，但現時只剩下可放置20萬個骨灰龕位的「靈灰安置所」。她說已計劃將政府部門設施遷往北部都會區，認為可帶動就業，疏導北向南的交通擠塞。

學者：純願景 難評能否負擔造價

浸大財務及決策學系副教授麥萃才稱，未有具體規劃前，難以評估政府財政能否負擔發展區造價，亦要視乎項目公私營發展比例、商業機會、會否針對相關基建發債等因素。他指新界北以往被視為香港邊陲，商業機會較少，如單是建房屋，較難吸引市民遷入，但深圳福田、南山等較近香港的地區的發展已相對蓬勃，能夠發揮協同效應，惟施政報告所提只是願景，實際仍要視乎下屆政府安排。民建聯立法會議員劉國勳表示，對特首提出北部都會區「非常歡迎、認同」，並建議設立新界北辦事處，由工程拓展處、環保署等派專人加入，拍板行政事務，毋須再於部門折騰時間。

明報記者

（2021年施政報告）

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