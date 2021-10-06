六四煽惑集結案 鄒幸彤稱需時備陳辭 官：監獄能否上網？

鄒：靠記憶知識朋友協助

繼上次被懲教人員要求換上米奇老鼠圖案上衣出庭後，因其他案件還押的鄒幸彤昨日以同樣裝束應訊，她否認於今年5月29日至6月4日期間，非法煽惑其他身分不詳的人參與未經批准的公眾集結。由於控辯雙方未能就承認事實達成共識，法庭將案件押後至今天，讓控方修訂內容，屆時將傳召兩名警員證人作供。

爭議帖文有否煽惑意圖

官：冇人知你點諗 除非開腦

鄒幸彤昨日稱，不爭議facebook、Twitter及刊登於《明報》的文章是由她發布，惟爭議內容是否有煽惑他人意圖，裁判官陳慧敏稱「冇人知當時你點諗，除非開咗你個腦」，或在庭上聽取其陳辭，再依靠證據推斷。

她另爭議警方禁止集會的決定是否違憲，以及警方檢控和拘捕有否侵害個人言論自由，並認為本案是政治檢控。陳官引述黃之鋒2014年「公民廣場」（政總東翼前地）上訴案，指法庭不是辯論政治的地方，鄒幸彤重申爭議警方限制是否有「合法目的」。

鄒幸彤表示需時準備書面陳辭，陳官關注「你喺監獄入面邊有法律書籍？」，她稱只能靠記憶、法律知識及朋友協助，陳官再問「有冇得上網㗎？」，引起眾人發笑，鄒幸彤稱沒有。陳官並安排鄒到第一排律師席就座，並問「𠵱家畀被告出嚟坐，警方會唔會緊張？」，警方示意無問題，並派員在旁看守。

【案件編號：WKCC 2595/21】