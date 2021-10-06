反外國制裁法納附件三未表決 林鄭：中央無時間表

學者：業界毋須考慮大規模撤資

美國克林信大學經濟系副教授徐家健接受本報查詢時稱，相信有「有牙力」的人曾向中央反映，法例對香港經濟打擊甚大；至於被指擱置立法對金融界影響，他稱至少氣氛會較平靜，毋須考慮大規模撤資、思考如何不「順得哥情失嫂意」的方法。

全國人大常委會會議10月19日至23日在北京舉行，近日有傳中央不再啟動草案。林太昨出席行會前見記者，被問到法案尚未看到時間表，是否考慮到商界憂慮，她稱「中央今日沒有時間表」，若要考慮，定會認真考慮香港金融中心的地位。林太重申，若國家認為法例須納入《基本法》附件三，香港作為金融中心，應本地立法並經諮詢。

陳振英接受本報查詢時說，對於重大事項，中央一貫須詳細研究、諮詢後才作決定，相信今次亦一樣；至於對業界影響，他稱對銀行界而言，由於內地已頒布實施的《反外國制裁法》只屬框架性質，難評估實際影響，「暫不考慮立法可讓業界集中注意力於抓緊近期理財通、債券通、前海方案等業務機遇」。

特首：區會無權 不能稱為「收權」

區議員：昔推擴權今稱無權矛盾

此外，周五（8日）將有最後一輪區議員宣誓，對於有指政府欲收回區議會撥款權，林太稱在完成宣誓後，政府便會知道18區區議會如何組成、是否仍有效率運作。她指出，部分區議會僅餘數名區議員，未能選出主席，卻對區議會撥款、地區小型工程有重大影響，政府須考慮所有因素。林太並稱，區議會並無實權，政府多年來給予區議會的影響力，是基於尊重與認同議員的代表性，故不能形容為「收回權力」，強調區議會的憲制地位只為諮詢組織。

民主黨油尖旺區議員李偉峰指出，林太曾任民政事務局常任秘書長，親自推動區議會擴權、增加撥款，但今日卻聲稱區會無權，屬自相矛盾。

至於早前有傳港大欲移除《國殤之柱》，林太稱，冀大學管理層按政策處理，她作為校監不會牽涉或干預大學內部事務。

（施政報告今公布）