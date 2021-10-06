林鄭稱通關內地重於國際 商界不同意

內地認為可更一致地方 均願改善

林太昨日出席行政會議前表示，從經濟、民生各方面，香港市民更需要進入內地。她稱，國際旅遊和商務活動雖重要，但比較之下，內地更重要，指外國企業在港成立公司，不少與內地有業務，他們能到內地視察生意或與投資者商討是非常重要。

有份參加與內地商討通關會議的政府專家顧問許樹昌早前透露，內地提出5項防疫要求，冀本港做法「盡量貼近」，包括患者出院後須在指定處所監察14天、收緊豁免檢疫安排等，林太昨日稱港府「願意、樂意、銳意」改善所有內地體制認為港府可與內地更一致的地方，或令內地對香港防疫制度更有信心，不會成為缺口。她又說，有些事未必做得到的話，「都會盡量令它做得到」。

被問到歐洲商會受訪時提到，現時內地或歐美通關都做不到，如何游說他們在港設總部，林太回應稱，想與內地通關更需要接近內地政策，若有採納「與病毒共存」地方的人來港，本港一定嚴格管制，否則若做不好「外防輸入」，不用想如何與不接受「與病毒共存」的內地討論通關。

鍾國斌倡國際版回港易來港易

中小企：國際通關更重要

自由黨黨魁鍾國斌不認同林太說法，表示難以理解「做完一樣到另一樣」的做法，指內地與國際往來同樣重要，他稱商家至今看不到通關時間表和標準，令生意機遇默默離去，外商亦逐步縮減在港規模。他建議港府採用「回港易」、「來港易」的國際版，設定外來商人申請免檢疫來港的限額，甚至限制申請者行程，或將現時應用在金融業界的免檢安排，擴展至其他行業。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，與內地通關很重要，但不比與國際通關重要，稱不少本港廠商的銷售對象是外商，疫下無法到外地辦展覽、了解外地市場、與外商談訂單等，影響甚大。他認為，縮短從外地抵港的強制隔離日數最理想，但他說對此感到絕望，指本港要先與內地通關，不可能放寬外地抵港的檢疫措施。

另外，林太說，早前已先後公布兩次紓困措施，例如延長寬減租、政府收費、擔保貸款等，《施政報告》不會再有篇幅針對新冠疫情的支援事項。

（施政報告今公布）