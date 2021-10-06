跨新界北長遠發展計劃今出爐 施政報告聚焦未來房地 學者料下屆仍「向北走」

規劃「數以十年計」

「沙嶺超級殯葬城」推倒

據了解，新界北發展是這份施政報告的焦點，範圍不限現時北區，旨在規劃未來「數以十年計」的發展，遠超本屆政府任期，連同林太早前推出的「明日大嶼」，冀大增土地供應；藍圖亦會推動與內地融合，包括設立新的過境設施，包括洪水橋至前海跨境鐵路。另外，位於北區的「沙嶺超級殯葬城」早前引起爭議，預料政府會宣布推倒計劃，原規劃連焚化爐都要重新考慮選址。

消息：增設文化局 分拆運房局

下立法年度提23條立法

消息稱今日亦會公布重整政府架構，包括增設文化局，分拆運輸及房屋局，將房屋與發展合併成一個局，當局會着手研究重組，及草擬相關法例文本，留待下屆決定是否推行。林太亦會提出盡快在下個立法年度提出《基本法》23條立法，但據悉不會觸及具體時間，其任期內未必完成立法。施政報告亦會講述《港區國安法》實施一年多的成效，及中央修改選舉制度，實現「愛國者治港」。

林鄭月娥昨日在出席行政會議前見記者，展示施政報告的天藍色封面。她預告篇幅與往年相若，內容聚焦未來，「經濟發展很重要，融入國家發展大局也很重要，但我完全明白市民的重中之重是希望政府能解決房屋和土地問題」。

學者：或含中央主張 下屆亦要跟

理大建築及房地產學系教授許智文預計，施政報告的房屋土地政策將有兩大重點：新界北發展、加建公屋以解決劏房問題，亦相信林太會繼續推動「明日大嶼」計劃。他稱，新界北有大批土地資源，現時洪水橋等發展計劃均「向北走」，料成為日後政策方向。他認為本屆政府「一定不能完全落實（政策）」，新政府未必延續措施，但預料向北發展的方向不變。

中大經濟學系副教授莊太量認為，新界北發展是重點之一，本港與內地融合已屬大方向，尤其前海擴區後，施政報告可能推出兩地合作的「硬件」，包括跨境鐵路等。他分析稱，如林太提出的措施涉內地發展，或包含中央的政策主張，「暗示無論（林太）連任與否，下任特首都要跟隨這方向」。

已表明防賄例管特首「走數」

特首選舉明年3月舉行，林太今日宣布任內第五份、亦是最後一份施政報告。她於7月稱已完成大部分之前提出的政策，但「三隧分流」等項目因大眾反對而無法完成；至於競選時承諾修訂《防止賄賂條例》納入規管特首，她已表明必定「走數」。

工聯會議員麥美娟認為，施政報告提出長遠規劃，外界難免猜測林太有意連任，但她認為言之尚早，不會將兩者掛鈎，指猜測無助本港規劃發展。她相信新界北規劃能長遠發展，不會因政府任期屆滿而終止。

明報記者

（施政報告今公布）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676