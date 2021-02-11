立場：任特首迂迴持售股權沒申報 梁振英：子公司可免 查錫我：申報制度漏洞 應開誠布公

【明報專訊】國際調查記者同盟（ICIJ）日前公布「潘朵拉文件（Pandora Papers）」調查報告，有份參與的網媒「立場新聞」昨日引述泄密文件報道，梁振英（圖）在任特首時透過兩間離岸公司迂迴持有戴德梁行日本業務公司三成股權，並以約230萬元出售股權，質疑他沒申報。梁振英斥報道誤導，反駁稱制度只要求申報直接持有的公司股權，不必申報各級子公司股權持有及變動，當年已申報直接持有的公司股權，並主動將股權放入信託，不行使股東決策權。大律師查錫我認為不論直接或迂迴持有公司股權或變賣股權，官員都應申報，認為申報制度有漏洞，政府應完善。
售戴德梁行日企三成股權 獲230萬
立場新聞引述泄密文件指出，梁振英持有99.9%股權的離岸公司Wintrack Worldwide Ltd.，全資擁有離岸公司Ace Link Property，Ace Link Property則持有戴德梁行日本業務公司EuroAsia Properties三成股權。報道引述股權轉讓書顯示，Ace Link Property於2015年12月以20萬英鎊（約230萬元）出售該三成股權予DTZ International Limited，當時正值廉署調查梁振英UGL事件。翻查行會利益申報，梁沒填報持有及出售有關股權。
梁：股權放信託 不行使股東決策權
梁振英昨日在facebook回應稱，港府制度是要求申報直接持有的公司股權，不必申報下面各級子公司股權持有及變動，他當年申報直接持有的公司股權，並在制度要求外主動將所有股權放入由專業人士管理的信託，不行使股東決策權，包括日本公司。
上任時仍任董事 梁：辭任未必即生效
報道指出，梁振英上任特首後，2012年8月3日填報的首份利益申報中，沒提及擔任私人公司董事，但當時他仍兼任EuroAsia Properties董事，同年8月10日政府公布利益申報，同日他辭任董事。梁昨解釋各地公司辭任董事法律及合約手續不同，法律上不一定馬上生效，他任特首前已啟動所有辭任程序。他批評立場新聞的報道炒作、有誤導成分，律師將發信追究。
廉署前總調查主任、大律師查錫我認為，不論實際、潛在或予市民觀感上與公職有利益衝突，官員都應申報有關利益，「要做到比紙更白」。對於梁振英稱不必申報各級子公司股權持有及變動，他認為屬申報制度漏洞，不論直接或迂迴持有某公司股權或變賣股權，官員都應開誠布公。對於梁稱上任前已啟動辭任董事程序，不一定即時生效，查錫我說無從確定其說法，「佢返轉頭講咩都得」，認為他上任初期沒申報仍任公司董事，與公眾期望有落差。
「潘朵拉文件」揭政要隱匿資產
潘朵拉文件調查報告披露多名政要及國家元首在境外「避稅天堂」隱匿資產，有150間機構共逾600名記者參與，披露14間金融服務公司約1190萬份文件。
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