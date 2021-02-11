立場：任特首迂迴持售股權沒申報 梁振英：子公司可免 查錫我：申報制度漏洞 應開誠布公

售戴德梁行日企三成股權 獲230萬

立場新聞引述泄密文件指出，梁振英持有99.9%股權的離岸公司Wintrack Worldwide Ltd.，全資擁有離岸公司Ace Link Property，Ace Link Property則持有戴德梁行日本業務公司EuroAsia Properties三成股權。報道引述股權轉讓書顯示，Ace Link Property於2015年12月以20萬英鎊（約230萬元）出售該三成股權予DTZ International Limited，當時正值廉署調查梁振英UGL事件。翻查行會利益申報，梁沒填報持有及出售有關股權。

梁：股權放信託 不行使股東決策權

梁振英昨日在facebook回應稱，港府制度是要求申報直接持有的公司股權，不必申報下面各級子公司股權持有及變動，他當年申報直接持有的公司股權，並在制度要求外主動將所有股權放入由專業人士管理的信託，不行使股東決策權，包括日本公司。

上任時仍任董事 梁：辭任未必即生效

報道指出，梁振英上任特首後，2012年8月3日填報的首份利益申報中，沒提及擔任私人公司董事，但當時他仍兼任EuroAsia Properties董事，同年8月10日政府公布利益申報，同日他辭任董事。梁昨解釋各地公司辭任董事法律及合約手續不同，法律上不一定馬上生效，他任特首前已啟動所有辭任程序。他批評立場新聞的報道炒作、有誤導成分，律師將發信追究。

廉署前總調查主任、大律師查錫我認為，不論實際、潛在或予市民觀感上與公職有利益衝突，官員都應申報有關利益，「要做到比紙更白」。對於梁振英稱不必申報各級子公司股權持有及變動，他認為屬申報制度漏洞，不論直接或迂迴持有某公司股權或變賣股權，官員都應開誠布公。對於梁稱上任前已啟動辭任董事程序，不一定即時生效，查錫我說無從確定其說法，「佢返轉頭講咩都得」，認為他上任初期沒申報仍任公司董事，與公眾期望有落差。

「潘朵拉文件」揭政要隱匿資產

潘朵拉文件調查報告披露多名政要及國家元首在境外「避稅天堂」隱匿資產，有150間機構共逾600名記者參與，披露14間金融服務公司約1190萬份文件。