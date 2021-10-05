死者家人失經濟支柱瀕崩潰 不原諒被告

兩份創傷報告顯示，李嘉瑩與母親自2006年經營舞蹈學校，收入穩定，李為該校主要導師，母親也會任教部分課堂，兩母女一起度過大部分時間，李離世頓令母親的事業，以及過去所擁有穩定而愉快的生活、工作、經濟盡毁，李母亦因喪女及為外孫女失去母親而感哀痛。

李的同居男友在案發時在該校當兼職導師，並負責照顧當時只有9個月大的女兒，好讓李嘉瑩能全職工作，擔當家庭支柱。李過身後，舞蹈學校關閉，男友為照料家庭，要依靠綜援維生。李的女兒現年9歲，時常因喪母感哀傷，最近得悉母親死因，感到憤怒。法官表示，即使被告在求情時稱自本案後工作遭受打擊，亦無法彌補死者家屬所經歷的悲痛。

死者家屬昨透過麥美娟表示不會原諒被告，稱被告作為醫生，亦認識死者，卻沒有謹慎和盡責保障李的安全。麥又提及，被告令死者當年出生不久的女兒失去母親，家屬每天很想念死者，他們早前得知被告誤殺罪名成立後前往拜祭，冀判刑可還死者公道，願她安息，家屬亦能釋懷。