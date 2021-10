醫生可輕易從事高風險醫療程序 官表關注

在DR案,負責施行CIK療程的醫生麥允齡被判囚3年半,實驗室技術員陳冠忠及集團創辦人周向榮分別判囚10年及12年。本案被判囚6年的關孝孜,是繼麥允齡和周向榮後,第3名因醫學美容事故而繫獄的醫生。

沒資歷證書 沒透露「師父」身分

官:極度不安

李官在判辭中指出,辯方求情稱被告關孝孜跟「師父」學習做抽脂手術,卻沒有出示任何院校訓練或資歷證書,亦沒有透露「師父」身分和受訓地方,令法庭感到極度不安。

李官引述控方專家證人、中大醫學院副教授Mainland Phoebe-Anne的報告表示,即使有充足的醫療設備,個別醫生缺乏照顧病人的責任感,更有可能導致病患死亡。李官表示,慶幸香港沒有太多同類醫療事故,但相似情况下的死亡事件,確實一宗都嫌多(one death is one too many in a situation like this)。李官強調,香港必須維持一貫的醫療行業標準,確保同類事件不再發生。

官:奪命醫療事故「一宗都嫌多」

立法會議員麥美娟表示,DR美容針和本案抽脂事故是兩宗令人痛心的悲劇,導致人命傷亡和家庭破碎。她希望判刑可起阻嚇作用,防止同類事件再發生,政府也應加強規管和執法。