抽脂誤殺舞師 醫生判囚6年 官斥對風險視而不見 術後離開「惡劣」

法官李素蘭綜合證供指出，體重逾113公斤的李嘉瑩（終年32歲）於2014年6月26日在「重生植髮中心」接受被告關孝孜（現年38歲）主理的抽脂療程。手術前，關要求李嘉瑩看清楚手術同意書才簽署，表明療程「可能死人㗎」。手術於早上11時許開始，其間關向李嘉瑩注射共14劑、總量2800毫克的麻醉藥異丙酚（Propofol），李嘉瑩一度大喊「痛痛痛」、「唔好壓住我隻手」，之後回復鎮靜狀態。

術間警報屢響 在場者調校靜音

預視或呼吸困難 沒確保氧氣供應

李官稱，雖然李嘉瑩接駁的監測器一直發出警報，但每次警報響起時，在場者或助理都會按下按鈕，將儀器調校為靜音。至下午2時半，關孝孜替李嘉瑩縫合傷口後，表示自己約了別人，隨即步出手術室，留下4名助理照料昏迷不醒的李嘉瑩。

下午3時許，李嘉瑩面色蒼白，助理大叫「嘩，大件事」，又指她「條脷頂住啲嘢」，取出氣管插管備用。在助理致電通知下，關孝孜折返手術室，隨即致電999報警及向友人求助，稱「我今次真係好驚」。不久救護員將李嘉瑩送院，證實不治。

違8謹慎責任 多項加刑因素

李官判刑時表示，本案性質嚴重，關孝孜不但違反8項醫生對病人的謹慎責任（見表），亦涉及多項加刑因素，應即時收監。李官說，關在手術前預視李嘉瑩可能有呼吸困難，吩咐助理準備氣管插管，手術期間卻沒有使用氣管插管，更沒有確保氧氣供應，嚴重忽視李嘉瑩的福祉。

李官稱，監測器警報在手術期間不斷響起，反映李嘉瑩的維生指數不穩定，即使關孝孜認為監測器太敏感，亦應重新開機檢查，而不是直接將警報靜音，忽視警報的存在，法庭對此感震驚。對於關一度離開手術室約50分鐘，李官稱沒有正常人會接受一名醫生完成手術後提早離開，將病人交予未經醫學訓練的4名手術助理照顧。關聲稱要赴約才離開，李官認為真正原因仍是個謎，但關的行為確實可悲和惡劣。

李官強調，李嘉瑩將生命交託給關孝孜，關卻對手術風險視而不見，李嘉瑩信賴關的專業和能力，關卻以隨便的態度做抽脂手術，其表現完全偏離醫生應有的專業水準，考慮本案嚴重性，判關入獄6年。

4助理涉事 警：暫無下步檢控行動

西九龍重案組高級督察鄧嘉豪在庭外表示，警方呼籲市民選購醫學美容產品時小心理解涉及的風險。對於事件牽涉的4名手術助理，他表示警方已經諮詢律政司意見，暫無下一步檢控行動。

【案件編號：HCCC200/18】

明報記者

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