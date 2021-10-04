盧文端：民主黨「對抗性罷選」 獲提名入閘近不可能

羅健熙：有渠道供黨員報名

對於「軟對抗」之說，民主黨主席羅健熙稱會員大會按照社會情况、該黨現况做決定，已提供報名渠道，暫未有黨員報名。他亦不同意盧指控民主黨「拒共、反共」。羅昨在電視節目表示，調高黨內參選門檻並非變相阻撓參選，形容要求合理、基本，「於人於己我都問心無愧」，如要講求黨內團結，便要得到黨內不同區的人支持並同意其代表黨參選。

盧文端在文章稱，民主黨以高提名門檻阻止黨員參選，實際上是對抗選舉制度，形容為「對抗性的罷選」。他說民主黨員參選可取得選委會五大界別足夠提名的機會「差不多已經消失」，尤其是第五界別。他表示，民主黨當初的信念儘管有愛國成分，但也有很深的「拒共、反共」情結，認為須重新檢視其黨綱，切實做到尊重共產黨領導的國家基本制度，不做危害國家安全的事，以符合「愛國者治港」的最低要求，才有獲重生的希望。

狄志遠料中央失耐性不在乎

民主黨深水埗區議員袁海文認為盧文端的說法屬「搬龍門」，實際上未有黨友公開表明參選，不解為何構成「軟對抗」。他強調該黨黨章無一條「反共」。

新思維主席狄志遠認為中央對民主黨是否參選已失耐性，近期官員少談「清一色」，似乎已不在乎民主派參選否。他認為盧文端將民主黨定性為「對抗」，用詞嚴厲，民主黨難有「入閘」空間，亦難料有否其他後果。他認為民主黨並非「搞對抗」，指控欠公允，甄選機制仍留有空間讓黨員參選。