幹事自發擺街站 分享「血肉」故事

工友來電問「能否不解散？」

教育幹事林小薇說，上月職工盟宣布啟動解散後，她收到工友來電問「職工盟能否不解散？」她沉默一會後說自己都不想工盟解散。她說，職工盟多年凝聚工友、發起工潮，不論工運或社運，此處都有很多可能性，設街站是想分享職工盟31年來「有血有肉的故事」。她加入職工盟3年，緣份始於讀書，與職工盟合作做勞動調查、跟進院校外判議題。她說即使職工盟不能存在，仍希望其價值承傳下去。

組織幹事吳冠君自25歲加入職工盟，轉眼17年，經歷反世貿示威、紮鐵工潮、碼頭工潮，近年處理不少職場欺凌個案。他形容職工盟工作很有色彩，除處理勞資糾紛及提供就業培訓，還有許多不為人知的社區連結，例如環保回收、連結保安及清潔工並討論他們遇到的問題，若職工盟可存在，種種服務便能對應許多家庭的需要。他又說，如今最掛念是在囚的秘書長李卓人及前主席吳敏兒。

有屬會嘆失支援路難行

職工盟屬會之一、城巴有限公司職工會理事長許漢傑表示，不論職工盟解散與否，其工會都會繼續運作。他慨嘆失去職工盟對勞工是一大損失，若未來工會只剩單一聲音，對社會並非好事。政府僱員團結工會理事長陳耀國對職工盟解散表示傷感，稱職工盟「真真正正幫工人出力，撐工友」 ，相信其他屬會失去支援，前路難行，亦憂慮政府日後視工會為無牙老虎。