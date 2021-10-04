通過解散 工盟：信工人反抗不消失 工聯民建聯促追究到底 保安局：解散抹不走刑責

兩月內遣散 補償超法例要求

職工盟昨午特別會員大會後，30多個屬會代表留下與職工盟執委召開最後一次記者會，眾人均身穿印有「滴水穿石」的上衣。黃迺元宣布大會通過解散，共67票，最終57票贊成、8票反對、2票棄權，通過解散，並通過由他、副主席鄧建華及司庫鍾松輝負責善後。職工盟及培訓中心員工兩個月內將相繼遣散，會獲優於法例要求的補償；亦會撥款予基層工會支付租金及人手開支，以適應職工盟解散的影響；扣除必要開支後，餘款攤分予所有屬會。鍾松輝稱粗略估計職工盟約有2000萬元資產，會先支付薪金、遣散費、特惠補償等，最後才攤分屬會。職工盟解散前尚餘75個屬會。

黃迺元表示，屬會明白職工盟的處境，在非常沉重、掙扎下作無奈決定，形容解散是獨立工運的重大挫折，他深信工人反抗力量不會因此消失，「有矛盾就有對立，有壓迫就有抗爭」。他說，職工盟31年與港人同行，香港不止一個工會聯盟，但只有職工盟積極介入工業行動、關注社會公義，過去工作對得起「團結、專業、公義、民主」綱領。

贊成票數僅過八成解散門檻

鄧建華表示，票數僅達解散八成贊成的門檻，反映屬會掙扎、忍痛下投贊成票，大家既擔心工人未來處境，但亦有感繼續下去，「係咪頂到個種政治壓力？」他形容解散是心碎、不甘心。他說，職工盟參與民主運動，前年與新工會、國際民間社會連結，如今成為罪名，「如果同香港工人、香港人同行是一個罪名，我們的回應只有四個字：無怨無悔」。

工聯會批評職工盟擔任外國政治代理人，「大搞港版顏色革命」，嚴重危害國家安全，解散目的是企圖逃避法律罪責，促請政府加大力度嚴查到底。民建聯斥職工盟假借工會之名進行大量反中亂港活動，要求警方追究到底。

主席：職工盟從沒違法

難料能否消政治風險

黃迺元強調職工盟從沒違法，只為勞工權益抗爭及為不公義發聲。上月黃迺元稱成員收到信息，感受到如繼續運作，安全或受威脅，他昨日再次拒絕透露詳情，稱壓力來自何方「顯然易見」。至於解散後能否消除政治風險，他說：「我答不到你。」

保安局發稿重申，一個組織及成員的刑責不會因解散或辭職而被抹走，警方會繼續全力追究涉違反《港區國安法》及其他法例的組織及人，仔細調查曾收受外國政治團體捐款的本地組織，按需要運用國安法實施細則及其他條例權力，要求提供資料或採取行動。

多個職工盟屬會將繼續運作，但失去職工盟場地和行政支援。黃迺元說前路崎嶇，惟希望31年工運養分能滋養到屬會，想對屬會理事說「力量是自來每一個人」。他感謝歷年執委、屬會、會員，特別提到在囚的秘書長李卓人及前主席吳敏兒。至於個人去向，即將68歲的鍾松輝稱會退休，黃迺元會繼續在清潔服務業職工會為工友發聲，「你（傳媒）一定會見到我」。

明報記者

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