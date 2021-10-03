新思維籲盡快補選區會 指分區委會難取代

誰戰立選 狄志遠：傳媒講的都幾真

早前有報道引述消息稱，除狄志遠擬參選立法會社福界外，副主席黃俊瑯及成員崔定邦亦分別有意參與地區直選。狄志遠昨拒絕透露該黨人選，只表示「傳媒所講的都幾真」。他說新思維作為政黨，若在議會無角色，工作會事倍功半。他稱，自己嘗試「試水溫」參選選委會選舉，獲取提名過程不容易，但他相信新思維的路線，參選信心不斷增加。

新思維建議區議會保持選舉制度。黃俊瑯認為，區議會補選前需有過渡方案，例如增設地區組織人士列席區議會等。狄志遠說不應否定防火、滅罪委員會對社會的貢獻，但質疑有關委員會能否取代區議員角色。

對於特首林鄭月娥周三（6日）發表任內最後一份《施政報告》，狄志遠說有很高期望，現時本港表面平穩，但人心未穩，認為政府要有承擔和規劃，未來施政要「眼高手高」，不能再用昔日「見步行步」的策略。他要求政府設立短中長期福利政策規劃，並設立5億元殘疾人支援基金，通過行政方式盡快支援受疫情影響的殘疾人及照顧者家庭。新思維成員、香港旅遊促進會總幹事崔定邦要求港府與內地及澳門商討全面通關，又建議重推「私人參建居屋」，調低補地價金額，以增加資助房屋供應。