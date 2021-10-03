拒評國殤之柱 譚耀宗：不符國安要求的都希望搬

港大無正面回應 蔡耀昌：沒接聯絡

港大2012年興建百周年校園期間，曾聯絡支聯會商討搬遷國殤之柱事宜。支聯會公司秘書兼清盤人蔡耀昌曾向本報表示，校方如有意移動國殤之柱，必須與支聯會商討；他昨接受本報查詢時稱，未接獲港大校方就移除國殤之柱一事聯絡他。

譚耀宗昨出席賀國慶活動後見傳媒，被問到國殤之柱是否違反國安法，他稱與國家安全要求不符的東西，均希望可移走，「總之不利香港社會穩定、對國家安全無好處的東西，就不可以做」。被問到國殤之柱應移送至何處、是否應銷毁，他說不會具體建議。至於警方應否執法，他稱須留待執法部門處理，相信警方會按法例執法，「不想公開表達很多相關意見，影響其（警方）專業工作」。

本報記者昨到港大，未見國殤之柱及附近有任何動靜。國殤之柱由丹麥藝術家高志活創作，1997年先在維園燭光集會上展出，其後由港大學生會及市民護送至港大，巡迴多間院校展覽後，港大學生會全民投票通過永久擺放，矗立黃克兢樓平台至今。國殤之柱上刻有多個面容痛苦的人，象徵血腥鎮壓的死傷者，基座刻有「六四屠殺」等字句。

本月人大商反制裁法否 譚：未收議程

另外，全國人大常委會今年8月未有表決將「反外國制裁法」納入《基本法》附件三。被問到本月會議有否相關議程，譚耀宗說未接獲會議議程。至於在目前國際環境下是否仍須在港實行「反外國制裁法」，他稱「中央有全面的考慮」，須留待中央決定。