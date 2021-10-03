暴動伙同犯罪終審 或影響80案 周二開審 大狀：或牽連理大案未被起訴者

明報記者 譚希琳

盧建民與前本土民主前線發言人梁天琦等人同涉2016年旺角衝突參與暴動，盧於2018年6月在高院被判囚7年，他去年向終院申請上訴，要求釐定「共同目的」原則是否須要求控方舉證被告之間互相理解及有溝通等。同時，涉前年7月上環暴動案的時任健身公司東主夫婦湯偉雄、杜依蘭，以及16歲少女，於去年7月經審訊後暴動罪不成立，律政司提出上訴，要求上訴庭釐清「伙同犯罪」原則是否適用於非法集結和暴動罪案件。律政司表明無論上訴結果如何，不會影響3人的無罪裁決。

定罪暴動集結 上訴庭3月裁毋須證在場

就湯偉雄一案，上訴庭今年3月裁定「伙同犯罪」及「被告不必在場」原則適用於非法集結和暴動案件，並列舉6類「伙同犯罪」的角色：給予指令的「主腦」、提供資金或物資的人、鼓勵或宣傳有關集結的網民、蒐集物資及武器的後援、提醒警方行動的「哨兵」、接載示威者的「家長車」。湯偉雄敗訴後，兩個月後向終院申請上訴。因湯偉雄案和盧建民案均爭議《公安條例》下的暴動及非法集結罪定義，兩案獲安排本周二一併在終審法院開審。

湯家驊：按常理 送頭盔「或預期變暴動」

資深大律師湯家驊認為，「伙同犯罪」依賴被告的意圖定罪，以常理推斷，運送頭盔等保護裝置的人，「可能已經預期和平集會變為一個暴動」，有意圖鼓勵暴動；若是送水，則較難指證該人預料現場將有暴力。他強調不能一概而論。

大律師陸偉雄表示，反修例示威中較少有發起或指揮的主動角色，不同角色之間「需要意會，大家有一個默契、協議」，辯方可爭論雙方有否共同意願；套用「伙同犯罪」原則，網民鼓勵示威者參與暴動，可能等同參與。

理大拘1393人418被控 登記318人

根據本報統計及警方提供數字，由前年6月9日至今年9月，約750人被控暴動，扣除認罪候判及棄保潛逃者，有近650人正待案件開審，年齡介乎13至63歲，案件最遲排期至2023年12月開審（見表）。另外，警方回覆查詢表示，截至今年8月31日，警方就前年11月理工大學事件共拘捕1393人，當中418人已被檢控。翻查資料，前年11月29日，時任警察公共關係科總警司郭嘉詮在記者會上提及，理大衝突中有810人由理大離開時被捕，另18歲以下未被拘捕、被登記資料者有318人。

陸偉雄：或只需證被告「附近」支持暴動

陸偉雄認為，終院判決對日後案件影響深遠，控方未必需要證明被告被捕的地點有暴動，僅需舉證該地點「附近」有暴動，以理大衝突為例，控方未必能證明所有在校內的人處於衝突中央，但他們亦可被視為支持示威者，同樣可被控暴動。

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