日做兩份工養家 送完外賣收工 印度裔「騎兵」中環撞壆亡

事發昨日零時許，一輛電單車沿中環灣仔繞道西行，駛出隧道後在四季酒店對開左彎失控撞向右邊石壆，途經駕車者發現報警。繞道職員趕往查看時，發現鐵騎士昏迷倒臥草叢，被電單車壓住，立即將電單車抬起救出傷者，救護員到場將傷者送往瑪麗醫院搶救，延至1時31分證實不治。事後現場遺下死者的電單車、一個頭盔及一個Deliveroo外賣保溫袋。警方港島總區交通部特別調查隊正調查意外原因。

死者Sukhdeep Singh，44歲，居於東涌裕東苑，多名親友得悉死訊後到其寓所慰問遺孀。死者姊夫透露，死者來港超過25年，形容他顧家、樂於助人。他說死者有多年駕駛經驗，正職私人司機，兼職送外賣，事發時已送完外賣收工，正返回東涌寓所。

家庭經濟支柱 供長子外國留學

姊夫說，死者育有兩名分別19歲及11歲兒子，其中長子正在加拿大讀書，亦有意送幼子到當地升學，而死者是家庭唯一經濟支柱，憂如今原有計劃將無法實現。姊夫又稱，死者父母及胞姊居於印度，故親友希望下周認領死者遺體後，可盡快安排將他送回印度安葬，並安排長子回鄉奔喪。他說死者父母及其他親人對死訊均感到悲痛。