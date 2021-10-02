繞道通車一年後 中環多條幹道擠塞惡化

運署：繁忙時段干諾道中車流減20%

政府斥資360億元建造中環及灣仔繞道，原料啟用後可減少區內主要幹道約兩成車流。對於繞道成效，運輸署表示繞道通車後，干諾道中及告士打道在平日早上和傍晚繁忙時段的車流量分別減少約20%和17%，而繞道平日日均車流量分別為2019年約54,200架次及去年約48,000架次，稱繞道有助疏導區內主幹道車流。

本報比對該署提供的數據（見表），發現2019年中環多條主要幹道的平均行車車速，均較2018年未有繞道時加快，以告士打道及干諾道中天橋成效最顯著，其中告士打道東行下午時段平均車速，由原來每小時18公里大幅增至41公里，但干諾道中則仍然較擠塞。

干諾道中東行比繞道通車前更塞

不過，繞道通車一年後情况已見惡化，雖然疫情下公務員及不少白領在家工作，但干諾道中、告士打道及夏愨道大部分車速數據均較2019年慢，其中干諾道中東行及夏愨道東行去年上午時段平均行車時速分別為每小時11.6及24.4公里，比2018年未有繞道時分別慢1.3及1.9公里。

政府重提中環電子道路收費時，已預告即使啟用繞道，亦難以改變中環擠塞狀况，尤其是中環核心區內街如皇后大道中及德輔道中等，加上中環道路運輸基礎設施的擴展空間十分有限，不能單靠興建更多道路及現行交通管理措施改善問題，強調要考慮以收費方式抑制駕駛意欲，從而減少區內交通流量。