原去年推 中環電子道路收費無影 運署前稱「適時推出」今改口「考慮未來去向」 學者批無魄力

38年四度研究 前年劃收費區

本港路面汽車數量持續增長，港府自1983年起先後4次提出電子道路收費計劃研究，前3次均因多種原因擱置（見表），至近年港府經公眾諮詢後，於2017年重提中環電子道路收費先導計劃可行性研究，確立在中環區展開先導計劃，又於2019年劃出中環收費區，提出最遲去年推行計劃，更有多家傳媒報道會於去年11月《施政報告》公布詳情，最終隻字未提，僅在〈附篇〉中提到已於去年1月成立國際專家小組徵詢意見。

稱正跟進專家建議 包括實地測試

政府消息人士曾透露，因政府竭力處理疫情下的經濟下滑，該計劃涉及「收費」，或會引起市民對政府的反彈。運輸署去年回應稱，會在充分顧及當前社會和經濟狀况後，考慮適時推出先導計劃。該署上月回覆本報查詢推行進度時，稱會繼續制訂先導計劃的具體建議，密切監察中環的交通情况及在充分顧及香港最新社會和經濟狀况後，考慮計劃的未來路向。該署又稱，目前正跟進國際專家小組的意見及各項建議，包括在複雜的市區道路環境下做技術可行性實地測試。

國際專家小組近一年未開會

本報獲悉，國際專家小組自去年1月成立以來，只召開過兩三次會議，對上一次是去年10月，即已近一年未有開會。有小組成員認為計劃試點範圍不大，推行上亦有外國例子參考，惟感覺政府有不少「無形阻力」，令計劃一直拖延。

熊永達：解決擠塞必要 或待下屆政府

香港運輸研究學會資深會員熊永達認為，歐洲及新加坡等多個發達國家在多年前已推行電子道路收費，而中環已難以再興建新道路疏導車流，電子道路收費是必要的解決擠塞方法，若能在繁忙時間擠塞的道路上減少10%至15%私家車車流，已能大大改善交通，而以往一些科技及個人私隱問題到現在亦得到解決。不過，他提到計劃始終涉及民生及政治因素，如不少人認為道路收費是新稅項，以往泛民比較支持，建制派則大多反對，在目前立法會情况，再加上今屆政府在該方面魄力不足，相信成事機會不大。熊永達認為，計劃對於香港而言是必須的，故預料不會「永久荒廢」，或要待下屆政府才可捲土重來。

何濼生：概念原領先全球 今反落後

早於1970年代在港大學生刊物中倡議推行電子道路收費的嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所所長何濼生表示，電子道路收費是長遠發展必須的一環，惟過去政府「船頭驚鬼」，考慮太多，又未能處理社會壓力，令計劃寸步難進。他認為現時經濟大不如前，社會對政府信任度不足，今次研究或將再度胎死腹中。他批評過去港英政府以至特區港府均「無魄力、無創意、無全盤觀念」，令原本領先全球提出的概念，如今反落後於其他國家。

明報記者

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