懲教禁穿自己衫出庭 鄒幸彤換走支聯Tee

改穿懲教提供米奇衫

案件由《港區國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉審理。鄒幸彤被拒保釋，她保留8天保釋覆核權利，將於10月8日再訊。昨日旁聽席傳出陣陣噓聲及咳聲，離庭之際有旁聽者大叫「放人呀」。

另外，鄒申請豁免傳媒報道保釋法律程序的限制，亦遭拒絕。

鄒投訴侵權 懲教：穿衣涉保安

聆訊前，鄒幸彤的facebook專頁發帖稱，昨早她出庭前有懲教人員基於保安理由「不准我穿自己的衣服上庭，然後給我遞了一件白色米奇老鼠Tee，沒有選擇的餘地」。帖文稱鄒的「包頭」裏有兩件支聯會出品的上衣，分別是印上「為自由 共命運 同抗爭」的黑衣及「人民不會忘記」的白衣，質疑兩件普通且「老土設計」的上衣「到底是有多危險，以至懲教可以任意剝奪一個還押者穿著自己衣服的權利？」，又指鄒已就事件投訴。

懲教署回覆本報查詢稱不會評論個別個案，而基於保安理由，署方會安排在囚者穿著合適衣服出庭應訊。

【案件編號：WKCC3632-33 /21】

（港區國安法）