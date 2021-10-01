懲教禁穿自己衫出庭 鄒幸彤換走支聯Tee

【明報專訊】前支聯會副主席鄒幸彤被控《港區國安法》下的煽動他人顛覆國家政權罪及沒有遵從通知規定提供資料罪，昨日在西九龍判法院第4次申請保釋被拒。在上次聆訊身穿印上「為自由 同命運 共抗爭」支聯會黑衣的鄒幸彤，昨日改穿白色米奇老鼠上衣應訊，其facebook專頁指懲教人員基於保安原因「不准我穿自己的衣服上庭」。懲教署回應稱基於保安理由，會安排在囚者穿合適衣服出庭。
改穿懲教提供米奇衫
案件由《港區國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉審理。鄒幸彤被拒保釋，她保留8天保釋覆核權利，將於10月8日再訊。昨日旁聽席傳出陣陣噓聲及咳聲，離庭之際有旁聽者大叫「放人呀」。
另外，鄒申請豁免傳媒報道保釋法律程序的限制，亦遭拒絕。
鄒投訴侵權 懲教：穿衣涉保安
聆訊前，鄒幸彤的facebook專頁發帖稱，昨早她出庭前有懲教人員基於保安理由「不准我穿自己的衣服上庭，然後給我遞了一件白色米奇老鼠Tee，沒有選擇的餘地」。帖文稱鄒的「包頭」裏有兩件支聯會出品的上衣，分別是印上「為自由 共命運 同抗爭」的黑衣及「人民不會忘記」的白衣，質疑兩件普通且「老土設計」的上衣「到底是有多危險，以至懲教可以任意剝奪一個還押者穿著自己衣服的權利？」，又指鄒已就事件投訴。
懲教署回覆本報查詢稱不會評論個別個案，而基於保安理由，署方會安排在囚者穿著合適衣服出庭應訊。
【案件編號：WKCC3632-33 /21】
（港區國安法）
相關字詞﹕沒有遵從通知規定提供資料罪 煽動他人分裂國家罪 鄒幸彤 支聯會解散 港區國安法