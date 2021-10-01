蘋果涉串謀勾結案3公司無代表到庭 押後訊

官：3公司早前來信稱無出庭指示

控方：他們知悉要出庭 要了解原因

昨日開庭前，法庭書記數次問及案中3名被告，即蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司是否有代表到庭，未獲回應。開庭後，港區國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉表示，在上次聆訊代表3間公司的律師早前去信法庭指出，至今未獲進一步指示要出庭。短暫休庭後，控方呈上文件，聲稱3間公司知悉要出庭，惟基於要確保法庭公平，要求押後案件以了解被告缺席原因，獲法庭批准。

首案被告為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司、壹傳媒前行政總裁張劍虹（59歲）、前《蘋果日報》總編輯羅偉光（47歲），同被控於2020年7月1日至2021年4月3日期間，與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

次案被告為前《蘋果日報》社論主筆楊清奇（筆名李平）（55歲）、前副社長陳沛敏（51歲）、前英文版執行總編輯馮偉光（筆名盧峯）（57歲）、前執行總編輯林文宗（51歲），同被控於上述時段，與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹、羅偉光、黎智英及其他人一同串謀作上述行為。

【案件編號：WKCC2379、2879/21】

（港區國安法）