丟職葉蔭聰：不解「特殊對待」 嶺大傷害緊自己

港學術圈國際化 環境差學者走

葉蔭聰昨向本報表示未曾聽聞其他院校兼職或客席教授有同類遭遇，「這似乎是嶺南做的特殊決定，係傷害緊自己」。他說不明白為何他與羅永生、許寶強會「受到特殊對待」。被問如何評論本港學術自由空間，他說：「其實不知道條『紅線』在哪，不論我的個案，羅永生他們的個案，他們都不知道原因，只知道結果，不知道所謂『紅線』在哪，他們（校方）也不敢說，可能是高層受到有形或無形的壓力下，作出決定。」

他說，在目前社會氣氛下，不止嶺大，整個大專學界也無所適從，做政治研究的人更是首當其衝，「他們的研究會面對很多困難，處於一個很大的陰霾，特別是人文科目，就當代議題的研究，他們會感受到這種壓力，有人選擇離開香港」。他認為本港學術圈子國際化，若本地環境惡劣，學者自然會離開，「在未來日子，不論是否直接遭受打壓，他們都會選擇離開」。