嶺大終止羅永生許寶強合約 羅活躍撰時評 許任612基金信託人 校方沒講原因

同屬文研系客席 羅合約原至明年

羅永生及許寶強不時就社會事件發表評論，與陳允中被譽為嶺大文化研究系「三寶」，3人曾於2014年9月28日佔領運動初期警方發放催淚彈後發聲明譴責政府，並宣布罷教。羅、許於2017年離任，其後以客席身分於嶺大任教。許寶強為「612人道支援基金」信託人。

羅永生昨回應本報查詢稱是遭校方「單方面終止合約」，校方無解釋原因，而據他了解，校方以「風險管理」原因作決定，他不清楚為何校方這樣做，亦無法估計是否涉政治考慮，「除非認為我寫的東西構成風險」。他透露，9月3日在《明報》撰文後，幾日後便收到校方致函通知終止合約。他強調不後悔撰文，「任何時間都會繼續寫」。

9‧3明報撰文 數日後悉解約

羅：據了解校方風險管理為由

羅永生於9月3日在《明報》筆陣發表題為〈虐慾無節制 花瓶乃自欺〉一文，提及「自從一年前頒布了『港版國安法』，繼而民主『選舉』的機制也在一夜『完善』，『回歸』以來一直持續的民主化步伐爭議也畫上休止符。香港大步踏進『威權統治』的年代」。他又以筆名「安徒」於《明報》星期日生活撰文，包括9月19日刊出的〈拒選亦能攬炒 躺平也會中槍〉。

羅說，自1993年在嶺大任教，退休後以兼職身分任教，首次簽約為期3年，其後再簽第二次，合約本來至明年完結。他說合約沒列明「一定有書教」，形容工作彈性大，視乎校方需要，而他今年不用授課。對於突遭終止合約，他說：「我教咗咁多學生，喺嶺大呢個地方，當然會認為好突然，但無咩傷唔傷心，估計同大環境有關啦。」被問是否與政治環境有關，他說想不到當中直接關係，「除咗我嘅存在直接造成威脅，或我做嘅或講嘅構成威脅，否則點樣對一間學校構成威脅，要採取風險管理？呢個係我從來都唔明白」。

許未收正式通知 稱不太在意

許寶強昨晚透過短信回覆本報稱，尚未收到嶺大正式信件通知，故未知校方會否於正式信件中提供「合約已於今年9月完結」的原因。他表示對於校方決定「無什麼可回應」，也不知為何有這決定，他對此不太在意。他說早於2017年離開嶺大全職教席，近年只客串兼教「一科半科」，今年也沒開課。

本報向嶺大查詢是否已解僱兩名教授、當中是否涉及政治考慮。校方稱，二人客席合約已於今年9月完結；為保障私隱，不會透露個別教職員的聘任資料。

副校：學系負責聘任 無關校董會

嶺大副校長莫家豪稱，一般情况下由學系負責教授聘任，客席副教授屬兼職，會按教學需要及收生決定安排。他稱不太清楚事件具體情况，而聘任事宜與嶺大校董會無關，沒就此討論。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，校方突然終止合約，應向當事人解釋清楚。他說，羅、許是在嶺大任教逾20年的資深員工，二人過去敢言。他認為，尤其經過葉蔭聰事件，以及考慮到現時政治氣候，為免外界猜想事件是否涉政治考慮，應交代清楚。

明報記者

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