須每日升旗 學校盼教局供教材

有學校問「8號風球需否升旗？」

創知中學校長黃晶榕稱，由上月初起大量學校來電「取經」，「以前常聽到學界討論做不做（升旗禮），現時則是如何做」，他認為《港區國安法》及相關條例通過後，學校由抗拒變為重視升旗。但他相信仍有不少學校經驗尚淺，又稱曾接查詢問及「8號風球用不用照升旗」，形容是缺乏基本常識。他期望教育局詳細推出教材套和小冊子，詳盡講解升旗程序，並提供指引講述如何將相關內容放入課程。

他說，學校由1949年起天天升掛國旗，現校內3處豎立旗杆掛起國旗，稱該校「本身已達標」。他稱，過往透過早會、周會的升旗禮，向中一新生介紹國旗和國徽等象徵意義，「希望透過學生先增加認知，從而建立國民身分認同」。

有小學校長表示，學校早有心理準備推展國旗及國徽教育，「相信不成問題」，惟受疫情影響，去年擬訓練更多學生加入升旗隊一直未成事。他說，學校上月已將學生升旗活動寫入向當局提交的國安教育計劃書，隨着法律通過，他擬下月起培訓教師和10多名學生學習升旗，逢周一辦升旗禮；並稱學校會添置一支戶外旗杆，「日後恢復集會，讓每個位置的學生都看得見國旗」。