國旗國徽法修例通過 曾國衞：毋須憂墮法網

立法會昨日三讀通過《2021年國旗及國徽（修訂）條例草案》，草案規定教育局長須就國旗及國徽納入中小學教育發出指示，部分學校亦須每周舉辦升旗儀式。金融界議員陳振英形容，國旗及國徽是「愛國主義教育」的好教材，希望政府密切留意學校推行國旗及國徽教學的情况，投入更多資源並確保愛國教學有成效。民建聯議員葛珮帆認為日後應加強培訓教師，正確推行國民教育。

謝偉銓質疑國情教育忽略區旗

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓批評，今次修例未有同步更新對區旗、區徽的規定，形容是「非常重要的遺漏」，「學校將來推行國情教育，是否只需要教導學生認識國旗、國徽，而毋須了解區旗、區徽？」他對於政府承諾於下一個立法年度處理上述修訂感欣慰，但強調當局應更積極主動，「不應該踢一踢才動一動，待事態惡化甚至逼到中央發聲才處理」。

《條例》規定不得不適當使用國旗國徽，例如倒掛或倒插國旗、隨意丟棄國旗或國徽等。工聯會陸頌雄關注，如愛國市民將國旗印上口罩、衣物會否違法，他引述當局回應，只要不涉及商業利益等，便可按規定使用，「歸根究柢，到底什麼時候可以用、什麼時候不能用，最重要由心出發愛護國家」。

先導計劃48地點十一示範掛旗

曾國衞發言時表示，不得倒掛、倒插國旗等屬指引條文，無明確罰則，但如任何人有意圖侮辱國旗或國徽，而作出公開及故意侮辱國旗或國徽的行為，即屬犯罪。另外，工聯會議員黃國健昨日提出口頭質詢，關注在公衆地方懸掛國旗。曾國衞回覆稱，各區民政事務處將於十一國慶日，以先導計劃形式，在48個地點示範如何正確及安全有序地懸掛國旗、區旗和附有其圖案的橫額及直幡，以增節日氣氛。