光城者7成員拒保釋 15歲被告母情緒激動

7名被告為4男3女，依次為阮姓中六男生（16歲）、倉務員蔡永傑（20歲）、15歲少女、梁姓中五女生（16歲）、售貨員陳右津（25歲）、姓蔣周的中五男生（16歲），以及中六女生郭文希（18歲）。

不少中學生旁聽 席間一度傳噓聲

庭上所見，阮姓男生被告穿校服出庭，有不少中學生旁聽聆訊。甫開庭，羅官問15歲女被告的家長有否到庭，之後批准其母坐在前排旁聽席。其母知悉女兒保釋被拒，一度情緒激動，有親友拍肩安慰。

代表控方的律政司高級檢控官李庭偉表示，本案將轉介至區域法院審理，申請將案件押後，以準備轉介文件。除了就另案還押的被告郭文希沒有保釋申請，其餘6名被告透過大律師黎家傑、魏俊及黃纓淇等申請保釋。惟羅官聽畢雙方陳辭後，拒絕被告的保釋申請，本案7人須還押至11月3日再訊。

警庭外佈防 截查聲援者全程錄影

無論昨日下午開庭還是傍晚散庭後，警方都在法院門外佈防。有聲援者在囚車出口附近被截停搜身，警員全程舉機錄影。昨晚7時，警方開咪呼籲市民不要在法院外逗留，否則屬違反防疫規例，「你哋係咪想喺度聚集？你哋係咪想送囚車？警方呼籲你哋快啲離開！」

【案件編號：WKCC3965/21】

（港區國安法）