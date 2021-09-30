鄧炳強：23條研涵煽動罪 檢視《社團例》涉外國組織

鄧炳強說，現在國安法針對4類罪行，並沒有單是針對煽動仇恨，但《刑事罪行條例》9、10條有針對煽動罪，「當然，在考慮23條（立法），會否將《刑事罪行條例》相關罪行將它優化，包含在23條內，相信這會是我們積極研究的方向」。

此外，他表示，社團事務主任4月根據《社團條例》15條，要求民陣提交成員活動和資金資料，民陣未有依時提交，警方正積極跟進；指一個組織和其成員犯下的罪行，刑責不會因為組織解散或成員辭職而被抹走。鄧炳強又稱，當局會檢視《社團條例》當中牽涉一些外國或台灣政治組織等，在23條立法時，會詳盡檢視。

反修例拘10265人 檢控2684人

鄧炳強亦交代反修例事件的最新拘捕和檢控數字，截至今年7月31日，警方拘捕了10,265人，其中2684人被檢控；在已完成司法程序的1527人當中，1197人需承擔法律後果，包括905人被定罪。

「起底刑事化」三讀通過

另外，立法會昨日三讀通過俗稱「起底刑事化」的《2021 年個人資料（私隱）（修訂）條例草案》，政制及內地事務局長曾國衞發言稱，引入兩級制「起底」罪行，第一級是未獲當事人同意下披露其個人資料，只要意圖或罔顧當事人或家人蒙受「指明傷害」，即構成罪行；第二級罪行則是在此基礎上，起底行為對當事人或家人造成可證明的「指明傷害」。

（港區國安法）