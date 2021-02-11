遭凍資「封館」兩年 支聯：礙清盤 鄧炳強引國安法《實施細則》 蔡耀昌：無理由話清盤違法

此外，政府昨日宣布，財政司長陳茂波已根據《公司條例》賦予的權力，向法庭提交將壹傳媒有限公司清盤的呈請。

較早前，保安局長計劃建議行政長官會同行政會議行使《公司（清盤及雜項條文）條例》第360C條的權力，剔除支聯會的公司註冊。鄧炳強上周六表示，當局將會就支聯會的解釋撰寫報告，呈交特首會同行政會議。他當日表示，政府的行動與支聯會自行解散是兩回事，「如果我們認為要將支聯會從公司註冊中剔除，有關行動將會繼續」。

蔡將函保安局長要求解凍

被問局長昨日凍結六四紀念館和支聯會的銀行戶口，是否代表政府要掌握解散支聯會的主導權，不讓支聯會自行解散，蔡耀昌稱不揣測。他表示，先不去爭議當局對支聯會的指控是否合法合理，重申支聯會的資產，在現階段只能清盤，他認為清盤與國安法無關。

警方昨晨將蔡耀昌帶到六四紀念館，並將通知信交給他。警方信件附上保安局長的書面通知，指根據《實施細則》附表3第3（1）條，凍結六四紀念館物業，以及支聯會在匯豐銀行、恒生銀行及東亞銀行的戶口。條例訂明，除得到保安局長批予的特許授權外，任何人不得直接或間接處理該財產；明知而違反通知者，一經定罪可被罰款及監禁7年。

保安局指屬《細則》「罪行相關財產」

保安局發言人昨晚表示，局長在考慮了警務處提交的資料後，根據《實施細則》附表3的相關條文發出凍結財產的書面通知，凍結了支聯會位於旺角物業的相關權益，以及其銀行戶口內的資產；保安局長有合理理由懷疑，有關財產屬《實施細則》附表3所指的「罪行相關財產」，有需要凍結該財產，以維護國家安全。

凍結財產書面通知的有效期至2023年9月28日。蔡耀昌表示，資產被凍結兩年，是法律上容許的最長時間（保安局長可申請延長有效期），他認為一定影響支聯會自行解散（清盤）的進展。他說，支聯會已議決解散，法律上支聯會原有常委已停止運作，不會再進行過去的活動，現階段的資產使用，只用作清盤，「無理由話清盤是違反國安法」。

根據《實施細則》附表3第4（1）條，持有財產的人或受通知所影響的人，可向原訟法庭申請，要求將有關財產解凍；原訟法庭除非信納有合理理由懷疑財產是罪行相關財產，否則須批准該項申請。

明報記者

（港區國安法）

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