教局拒公開失德教師資料 803基金提覆核駁回

官：如公開校名 或對其他老師不公

申請人為803基金；答辯人為教育局長。申請方早前引述立法會文件指出，由2019年6月至2020年12月，教育局接獲269宗有關反修例事件的教師專業失當投訴，截至今年4月底已取消3名教師註冊資格，並陳辭稱教育局應分辨哪一部分的資料是由第三方即投訴人、學校及老師提供，哪一部分是局方調查所得而決定是否單獨地公開，包括教師和學校名稱，以及專業失當性質及局方調查結果，以便家長決定是否讓子女就讀有關學校。

惟高院法官周家明在判辭拒絕接納其說法，認為局方將所有資料視為一體考慮，法律上無犯錯，並舉例稱如只公開校名，或會對校內其他老師造成不公，亦會影響教育環境；若只公開調查結果，如此有限資料不見得對家長的考慮有何幫助，對申請方亦無幫助。而根據《公開資料守則》，學校及教師屬提供資料的第三者，他們有合理期望所提供的資料不會進一步向他人披露。

判辭又指申請方要求公開資料目的是讓家長考慮，教育局收集資料則為調查及跟進專業失當個案，兩者目的明顯不同，而根據《個人資料（私隱）條例》及《保障資料原則》，如無提供資料當事人同意，個人資料不得用於「新目的」，故裁定局方拒絕公開資料的決定是合理。

教局：可行下提高個案透明度

教育局表示歡迎裁決，重申若公開有關的教師及學校名單，會對學校運作及學生帶來負面影響，該局一向嚴謹地處理教師涉專業失德的個案，並稱理解社會對個案的關注，局方會在可行情况下盡量提高個案透明度。

【案件編號：HCAL 1969/20】

（反修例風暴）