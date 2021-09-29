油旺藍圖提建首置盤 黃偉綸：研資助房空間

市建局的油旺地區研究，提出5個「發展節點」及以首置形式興建資助房屋，在立法會發展事務委員會上，民建聯鄭泳舜稱油旺地區有很多基層、劏房戶，關注會否有其他資助房屋或過渡房屋項目。黃偉綸稱，建議興建首置盤能減低市建局的財政壓力，但仍會再與運輸及房屋局商討，是否有空間發展居屋及租住公屋。另外，除了啟德共1000個單位的安置屋邨外，他指九龍城亦有另一幅地將改劃作安置屋邨，提供過千個單位，同樣由房協管理。

議員關注時間表 質疑重置果欄沒諮詢

批發及零售界邵家輝關注，研究建議重置油麻地果欄，但事前沒諮詢果欄商會，商會亦不認同市建局的方案，質疑當局如何推行。黃偉綸稱屆時落實不同項目時會再諮詢。

多名議員關注各項目落實的時間表，民建聯劉國勳建議整個項目應由政府或市建局統籌，再尋求私人市場參與，否則會造成混亂及拖慢進度。黃偉綸稱，要求單一組織體現所有更新方案是不切實際，市建局會是項目的「推手」及策劃者，但未必有能力完成所有項目，需與市場「良性互動」。他又稱，市建局提出的新規劃工具包括轉移地積比等，需要在現實嘗試，現時訂立確切時間表不切實際，但相信如市場能配合研究，有助加快項目進度，政府則期望明年開始改劃分區大綱圖的工作。

同意未來可檢視《保港條例》

另外，工聯會麥美娟早前提出修訂《保護海港條例》，建議訂立中央海港範圍，放寬可填海範圍，賦權特首會同行政會議，可決定在中央海港範圍外為公共用途填海，黃偉綸會上回應，同意有空間在未來檢視條例，但任何對目前法例及行政措施的改動，事先都要與社會共議，又稱政府有足夠經驗及信心評估填海項目是否符合「凌駕性的公眾需要」。

（施政報告前瞻）