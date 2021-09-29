葵涌碼頭長遠研搬遷 龍鼓灘填海落實

碼頭重置倡做規劃研究

據發展局文件，葵涌貨櫃碼頭共設9個碼頭，提供24個遠洋船泊位，分別由5個私人營辦商營運。當局曾稱，因應原址擴建葵涌貨櫃碼頭的限制，重置碼頭是一個支持港口持續發展的替代方案，亦可騰出約380公頃土地作其他用途，但最終土地供應專責小組未有列入優先建議。

消息人士透露，政府在《施政報告》擬重提搬遷葵涌貨櫃碼頭，以騰出市區地作其他用途，建議將就此展開規劃研究，惟消息承認有關方案屬「長遠」選項，難以在短中期內提供房屋，而且需與各持份者包括碼頭營運商深入磋商，料要完成計劃需時十數年以上。

另外，政府早前亦計劃在屯門龍鼓灘填海220至250公頃，惟有關方案一直遭龍鼓灘村村民反對，工程研究撥款仍未獲立法會工務小組通過，至今未能開展研究。消息人士透露，《施政報告》將重提龍鼓灘填海方案，並會再向立法會申請研究撥款，龍鼓灘填海後將用作重置屯門西現有工業設施及部分受影響棕地作業，並騰出現有土地再重新規劃屯門西地區作住宅用途。

（施政報告前瞻）