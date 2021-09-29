賣祖堂地擬鬆綁 新界釋地建屋 料發展河套區部分濕地 緩衝區增地積比

消息稱回應中央關注

《施政報告》提多項覓地措施

土地及房屋問題困擾本港多年，港澳辦主任夏寶龍7月公開表示，期盼本港在2049年「將告別劏房及籠屋」，年輕人可告別「住房難」。消息人士透露，為回應中央對土地及房屋問題的關注，政府將在《施政報告》提出多項覓地新措施，包括向新界「祖堂地」着手，即由宗族及家族等集體持有、繼承原居民祖先的新界鄉村土地；並會研究進一步引用《收回土地條例》收回私人土地作公共用途。

擬改《新界條例》

集齊八成業權即可轉售

現時本港約有7300個「祖」及「堂」，持有逾2400公頃新界土地，但若要轉售發展，按現行《新界條例》下，須集齊100%持份者同意，不少祖堂地因未能集齊業權而無法發展。消息人士稱，政府擬修改《新界條例》，降低新界「祖堂地」的轉售門檻，其中擬參考《強拍條例》做法，由原本集齊100%業權，改為集齊80%或以上業權即可轉售，期望降低門檻後可以釋放「祖堂地」的發展潛力。

部分發展商地遭祖堂地阻隔

政府5月曾引用《收回土地條例》，收回3幅分別位於元朗及粉嶺的私人土地用作發展資助房屋，其中兩幅土地，即元朗元龍街與攸田東路交界附近，以及元朗十八鄉路近龍田村的土地，均涉及收回發展商地皮及「祖堂地」。

據了解，目前私人發展商持有的土儲中，有部分被「祖堂地」阻隔，發展時需與祖堂商討收購，惟因難以尋找全數男丁，致發展計劃難以實行，放寬門檻後或會加快促成這類發展項目。鄉議局主席劉業強去年接受訪問時倡議，可將「祖堂地」轉售門檻降至70%至80%同意即可進行。今年8月鄉議局與林鄭月娥會面時，亦再次建議政府放寬「祖堂地」發展限制，容許祖堂與公司合作發展土地，並稱若政府徵收「祖堂地」建屋，應考慮預留部分單位補償祖堂。

部分濕地納古洞北新發展區

消息人士續稱，政府亦擬釋放毗鄰新界北河套區的部分濕地及濕地緩衝區，用作發展私人及公營房屋單位，並納入古洞北新發展區範圍內；同時會研究提高部分濕地緩衝區的地積比率，以增加建屋量。

現時濕地緩衝區內的發展地積比率一般由0.4倍至不超過1倍，發展局長黃偉綸8月曾表示，后海灣濕地緩衝區並非不能發展，會考慮將發展密度較目前「再提高一點」，但考慮這些發展時需小心評估對環境影響。有關建議引起環保團體反對，憂慮放寬濕地緩衝區地積比會影響濕地保育區的生態。

明報記者

（施政報告前瞻）

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