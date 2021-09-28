議員促檢視海上執勤安全 加強與內地聯合打擊

【明報專訊】連同水警高級督察林婉儀，去年及今年共4名執法人員在沙洲對開海面進行反走私巡邏或追截期間殉職。民建聯立法會議員葛珮帆及何俊賢促港府全面檢視及採取即時措施提高執法人員海上執勤安全，並認為當局須與內地執法部門加強採取聯合行動打擊海上走私，昨去信保安事務委員會主席陳克勤，要求邀請保安局長鄧炳強出席下次會議討論。
警方回覆，水警總區致力打擊香港水域內非法活動，會與相關香港及內地執法部門交換情報，繼續按實際情况及需要靈活調配及採取適當行動，包括與其他部門進行聯合執法行動。警方沒回應會否全面檢視水警培訓及裝備。
「大飛」撞船突圍 促檢討攔截策略
葛珮帆及何俊賢在信中指出，港府因應疫情，自去年先後暫停多個陸路或海路口岸的旅客清關服務，部分水貨客由陸路改為海路，情况猖獗，當局須與內地執法部門加強採取聯合行動打擊海上走私。兩人稱走私集團的超高速「大飛」遇掃蕩時，不時撞擊執法船突圍，令人憂慮海上執法人員人手、培訓及裝備是否足夠，應全面檢視及採取即時措施提高執勤安全。
工聯會陸頌雄認為，警方須全面檢視水警裝備，例如小艇是否速度不足應付走私「大飛」，以致用較危險攔截策略；同時應加強保護裝備、研究在裝備加入全球定位系統。他促請當局嚴打海上走私，與廣東省等聯手加強執法。