議員促檢視海上執勤安全 加強與內地聯合打擊

警方回覆，水警總區致力打擊香港水域內非法活動，會與相關香港及內地執法部門交換情報，繼續按實際情况及需要靈活調配及採取適當行動，包括與其他部門進行聯合執法行動。警方沒回應會否全面檢視水警培訓及裝備。

「大飛」撞船突圍 促檢討攔截策略

葛珮帆及何俊賢在信中指出，港府因應疫情，自去年先後暫停多個陸路或海路口岸的旅客清關服務，部分水貨客由陸路改為海路，情况猖獗，當局須與內地執法部門加強採取聯合行動打擊海上走私。兩人稱走私集團的超高速「大飛」遇掃蕩時，不時撞擊執法船突圍，令人憂慮海上執法人員人手、培訓及裝備是否足夠，應全面檢視及採取即時措施提高執勤安全。

工聯會陸頌雄認為，警方須全面檢視水警裝備，例如小艇是否速度不足應付走私「大飛」，以致用較危險攔截策略；同時應加強保護裝備、研究在裝備加入全球定位系統。他促請當局嚴打海上走私，與廣東省等聯手加強執法。