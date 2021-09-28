親友痛哭同袍落淚 警：跟進葬禮安排

林婉儀親友、同袍昨午聞訊趕至水警基地，有女親友難忍情緒失控，互相擁抱安慰，另有不少身穿水警制服的警員傷感落淚，並逐一與一名深色衫男子擁抱，又不停安慰該男子，未知他是否死者丈夫。至下午1時，約20多名親屬登上水警輪，前往意外發生的海面拜祭。另有30名親友帶同香燭冥鏹、烈酒返回龍鼓灘岸邊，眾人持香向海面鞠躬、燃點冥鏹及灑烈酒，向海大叫「返嚟喇！」

水警首小艇隊女指揮官

終年37歲的林婉儀，2007年加入警隊，擁有14年警務工作經驗，生前隸屬水警總區小艇分區，任高級督察。據了解，「紅褲子」出身的林婉儀已婚，沒有子女，約10年前內部晉升為督察，約4至5年前加入水警分區，因表現出色晉升為高級督察，更是水警首名小艇隊女性指揮官。

公務員事務局回覆葬禮安排稱，浩園是專為殉職公務員而設的墓地，經有關部門首長確認殉職，而其家屬亦提出要求，該殉職公務員可安葬浩園。局方正與警務處緊密聯繫。警方稱正全力跟進林婉儀葬禮安排事宜。