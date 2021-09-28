疫下走私艇激增 「每晚數以百計」

晚上走私高峰 早上回港回貨

有熟悉海上作業人士稱，走私集團在港一方主要分東涌和屯門兩個陣營，每晚動員走私艇數以百計，規模之大「係人都知」。

今次事發早上8時許，知情人士稱，每日早上是走私艇由內地水域「回港」的「回貨」時段，因晚上是貨物走私入內地的高峰時段，走私罪犯在廣東沿海不同碼頭上貨，若遇內地部門執法，部分走私貨無法登岸，故每日都有走私貨物回港暫存，本港執法部門會趁清晨走私艇「回貨」時段截擊，其間船舶撞擊時有發生，「激戰」情况於晚上走私高峰時段尤甚。

遇截四散復聚集 高船速撇追捕

至於走私貨來源，知情人士稱本港每日有多艘躉船將貨物運出海，由走私艇隊接貨再乘夜運往內地。

多個環保團體組成的與海洋為友工作小組則稱，沙洲及龍鼓洲海岸公園一帶於2019年起有零星漁船及快艇停泊，去年數量急增，包括數十艘漁船，當中個別漁船周圍有五六艘快艇停泊，遇到漁護署或水警驅趕或追截，部分快艇四散，之後又再聚集。至今年該批船艇移至大嶼山西面至西南面停泊，部分遠至索罟群島一帶暫避。小組代表曾目睹執法部門追截懷疑走私快艇，部分走私艇由黑布蒙頭者駕駛，更配備6個引擎，船速達每小時40浬以上，故多能擺脫追捕。

警方表示，今年1至8月進行735次反走私行動，檢獲懷疑走私貨品估計市值約9700萬元，拘捕46人，檢獲41艘懷疑走私船。