墮海女警殉職 一哥令嚴打走私 熟海上作業者：早上部分走私艇「回港」 時有截擊撞擊

二澳海面尋回遺體 同袍行禮送別

昨早近8時，警方接獲船家報案，稱在大嶼山二澳海面發現疑似人形漂浮物，水警、飛行服務隊及消防趕至搜索。水警其後撈起一具浮屍，經查證為失蹤女高級督察林婉儀，遺體隨即由水警輪送往大欖水警基地。警員將遺體用擔架抬上碼頭，並以藍色帳篷臨時遮擋，有水警列隊把右手放在左胸，向遺體行扶手禮致敬。林婉儀的親友及同袍亦在碼頭等候，有女親友情緒激動，互相擁抱安慰。至下午近1時，仵工到場將遺體抬上車舁送殮房，一眾水警列隊致敬，多艘水警快艇在水警基地對開海面兜圈送別。

蕭澤頤四斥走私犯「冷血」

蕭澤頤獲悉尋回遺體後亦到大欖水警基地了解，他其後向傳媒表示，警隊上下對事件痛心，並稱水警小艇分區當時正進行反走私行動，其間截擊艇被一艘其正追截的走私快艇撞翻，4名警員墮海及被困小艇船艙，其中兩人經一輪掙扎後自行游上水面，另一人則由趕至的救援人員協助救出，惟林婉儀失去蹤影，當時船上警員均有穿救生衣，並做好安全措施。

蕭澤頤稱，警方隨即聯同消防、海事處及飛行服務隊展開救援工作，由於意外地點鄰近內地海域，故同時請內地海警協助。他並強烈譴責走私罪犯，發言時最少4次斥責走私罪犯「冷血」，形容水警在海上工作相當艱辛危險，強調面對目無法紀的走私罪犯，警方將無畏無懼，並一定緝拿涉案罪犯歸案。

蕭澤頤又提到，往後必定會加強打擊走私，包括加強與內地執法部門合作，每次行動人手則視乎行動準則，又稱疫情下內地限制出入境以來，走私更為嚴重，警方涉及反走私活動的工作相對增加。2017至2019年間，警方平均每年就走私案拘捕26人，疫情下去年初已拘66人，今年首8個月亦拘捕46人。

林鄭李家超等高官發文致哀

特首林鄭月娥、政務司長李家超、保安局長鄧炳強和公務員事務局長聶德權亦先後發文對林婉儀殉職表示哀痛，並向其家人致以深切慰問，將向其家人提供所需支援和協助，希望事件中受傷的警員早日康復。警方社交網站的警徽昨日轉為黑白色，facebook亦貼出警察總部警隊旗幟下半旗致哀的黑白圖片。

去年1月，5名關員駕乘海關淺水巡邏艇在沙洲對開海面進行反走私巡邏，追截兩艘懷疑走私凍肉快艇時發生碰撞後翻艇，造成3死2傷。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676