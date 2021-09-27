3功能界別選民跌逾九成 科技界去年萬三人今剩73

教界8.5萬人最多 航運交通界升16.8%

對比2020年數字，科技創新界、飲食界，以及體育、演藝、文化及出版界的選民人數均跌超過九成，分別跌99.4%、98.2%、94%，該3個界別均被取消個人票。即使保留個人票的教育界、會計界，選民人數亦輕微下跌，其中教育界的最新選民人數為8.5萬，屬選民人數最多的界別。

另外，28個功能界別當中，8個界別的選民人數較去年上升，包括由醫學界和衛生服務界合併成為的「醫療衛生界」、漁農界、航運交通界等，其中航運交通界的升幅最高，達16.8%，該界別選民人數為223。

教聯會副主席鄧飛去年報名參選教育界立法會選舉，他昨日回覆查詢時表示積極考慮再度參選，認為教育界選民下跌屬人口變化，選舉的認受性不變，由反映個人利益變成反映行業利益。他期望下一屆的教育界議員落實「愛國者治港」，並推廣本港教育界國際化，吸納其他地方的學童來港。