登記選民增400 「首投族」大跌22%長者升

71歲或以上選民多6% 升幅最大

立法會改選原於去年舉行，港府以疫情為由推遲，但去年仍有整理選民登記冊，與昨日公布最新的2021年選民資料對比，首投族選民人數近9.4萬，與2020年比減少超過2.6萬人，跌幅逾22%，是所有年齡組別中跌幅最大。整體年輕選民都下跌，18至30歲選民人數有69.5萬，跌幅約6.5%。

至於61歲或以上選民，人數增加約4.5%至148萬人，即佔整體選民人數近三分之一；其中71歲或以上選民人數上升近6%，是所有年齡組別中升幅最大

另外，立法會地區直選由5個選區增至10個選區，但直選議席由35席減至20席，新劃選區後「新界西南」（葵青區及荃灣區）的選民人數最多，有近51萬。

狄志遠：青年不滿選制 放棄登記

狄志遠認為青年不滿選舉制度，採取放棄態度，不願登記做選民。他稱近日有民主派為參選接觸該黨，但他表明新思維不是一個選舉平台，應凝聚有相同政治理念的人，沒打算擴充參選隊伍。

工聯會議員麥美娟稱，過去一年建制、泛民均無催谷選民登記；部分長者因在2019年區議會選舉不符資格投票，故今次「較着緊」登記做選民，推高長者選民升幅。她重申今次不是「小圈子選舉」，選民基礎具代表性。被問年長選民增幅較多是否有利建制派選情，她認為只考慮年齡較「籠統」，不一定有利建制派。

蔡子強料涉社會老齡化移民潮

學者蔡子強表示，過去一年無政黨大規模動員選民登記，相信是次變動與社會老齡化、家庭子女數目少、移民潮亦有影響；而隨着泛民政治人物被打壓，參選機會不大，或會令年輕人登記成為選民的意欲減少。他相信，立法會選舉的結果視乎北京是否容許泛民參選、民主派政黨是否出選，選民人數的變動影響不大。