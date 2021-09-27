民主黨未表決參選 交中委處理 將訂甄選機制 羅健熙：至今無人表態參選

袁海文倡欲選者須五大支部提名

民主黨將在中委會討論細節，包括報名「死線」、甄選門檻等，當中參選門檻受關注。羅健熙引述會員稱，事件涉全黨團結，今次申請參選者門檻應較高，中委會將再討論。該黨深水埗區議員袁海文倡議，有意參選者須獲五大支部、共50名黨員提名。

羅健熙說，有報道指部分黨友有意參選，卻無人表達意欲，冀可制訂機制讓黨友表達意向，可「跟足程序」行事。他稱以往認為9月可作決定，但不少黨友稱應待有人參選才正式做決定。被問到該決定是否有意規避紅線，羅健熙僅強調，若黨作出決定、卻又無人願意參選，「不認為應該這樣」。至於其個人參選意向，他自言個人並非特別有意參選。

以往該黨成員有意參選須「過三關」，分別獲所屬支部、中委會及會員大會推薦；袁海文倡議，今次有意參選者須獲五大支部各10名黨友提名，他稱會上未見反對聲音，但仍待中委會同意。有民主黨中人認為，要達到此門檻很困難。

李華明：會上兩人稱「無人選就去選」

提出民主黨應參選的元老李華明表示，會上不少人跟他看法一樣，認為政黨應參選，甚至稱有兩名黨員會上表態「無人選，佢去選」。至於入閘門檻，他稱在時間緊迫下，不像以往有數月醞釀人選，建議「不必要的門檻盡量唔好要」。曾表態反對參選的民主黨前主席劉慧卿則表明支持今次決定。

民主黨原設「政治領袖培訓計劃」，主要供有意參選者報名，羅健熙昨稱政治領袖不代表必然參選。現時仍為政治領袖的袁海文說，自己不太可能報名，「基於團結原則，看不到這樣參與對黨是好事」；另一政治領袖、沙田區議員冼卓嵐稱，目前專注地區工作，認為甄選門檻應「得到全黨的認同」。

全國僑聯副主席盧文端多番撰文籲民主黨參選，本報昨向他查詢對民主黨決定的看法，未有回覆。

蔡子強：曖昧決定料為等宣誓結果

中大政治與行政學系高級講師蔡子強形容，民主黨採取一個較「曖昧」的決定，相信是有意等待區議員宣誓結果，倘觀塘區議員梁翊婷等人被裁定宣誓無效，5年內不能參選，「主選派」則毋須研究是否參選；另亦可避免與盧文端的「警告」有正面衝突。工聯會立法會議員麥美娟質疑為何民主黨難下決定：「為何一個黨是否派人參選要搞這麼多事情？」

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