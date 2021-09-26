「華叔從沒叫不惜坐牢都要集會」

華叔知進退 會考慮大家安全

支聯會解散，適逢司徒華逝世10年。司徒華生前就捲入民間電台非法廣播一案時曾說：「罰錢我不會交，我寧願坐牢。」假若華叔安在，對支聯會前途作何判斷？蔡耀昌說不敢代答，然而，他緊記華叔生前對安全問題「很認真考慮」，「不是一兩個人的安全問題，華叔可能不太想自己，但會想大家的安全」。他形容司徒華從不被情感蓋過理智，會在最差情况下考慮如何做到最好，「華叔一早想過（支聯會）會被取締，他說沒人呼籲（集會），就自己拿蠟燭去維園……但華叔從沒叫大家不惜坐牢都要參與，他說要看政治環境」。

蔡耀昌深念司徒華的教誨。《明報》10年前曾報道司徒華屬意蔡耀昌接任支聯會主席，蔡耀昌記得報道，卻不敢猜度華叔之意，認為對方2008年鼓勵他任副主席，令該會首次有兩名副主席，用意是「觀察」，至司徒華離世，他反覆思量，覺得自己沒能力擔起主席，和另一副主席李卓人談過，「認為交予他（李）會較為適合」。