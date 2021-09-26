六四事件後，有所謂「黃雀行動」拯救王丹、嚴家祺、王超華等被通緝的民運人士。司徒華在回憶錄中表示，行動名稱非他所擬，認為以「螳螂捕蟬，黃雀在後」解讀不符合，稱黃雀二字應以曹植有關友人被捕的詩《野田黃雀行》作解讀，因詩中「拔劍捎羅網，黃雀得飛飛」一聯較貼切。

支聯會前常委蔡耀昌憶述，六四之後有關協助被通緝者來港的行動只稱為「地下通道」或「operation」，至約1991年，岑建勳接受外國電視台訪問才披露「黃雀行動」一詞。蔡說，主事行動的人不願曝光或已不知所終，有關「黃雀行動」的真正意思已無從稽考。

「晚會」與「集會」-

支聯會連續30年在維園舉辦六四集會，因在晚上舉行，有傳媒或會以「晚會」形容，然而，作為中文教師的司徒華曾經斟酌，認為用「集會」較嚴肅。

支聯會每年六四集會均有既定環節，自2014年傘運、本土思潮興起後，曾被本土派及年輕人譏為「行禮如儀」。司徒華在回憶錄《大江東去》表示，六四燭光集會「不是表演晚會」，反問「何須搞甚麼新意吸引人注目」，認為「集會」二字較「晚會」嚴肅，「一個這樣的活動，配用一個較嚴厲的名稱」。

「8964」-

蔡耀昌、前常委趙恩來及部分民主派中人的手機號碼均有「8964」。趙恩來說是刻意向電訊商申請，稱以前並不困難，「開台前和電話公司要求，在未簽約之前，agent（電訊商經紀）什麼也做到」。