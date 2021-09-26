年月蠶食 留下了不死意識——鄒幸彤：只要還有堅持平反六四的人

支聯會1989年5月21日創辦，正值北京民運氣氛高漲之時，不久後便發生軍人武力清場的六四事件，支聯會在89年發起多次萬人遊行、集會，其後每年的維園六四集會，高舉「五大綱領」，被學者視為香港及集會言論自由的印記。首屆主席司徒華2011年身故，未能看到「平反八九民運」的夙願，當年的參與者、最後一任支聯會主席李卓人及副主席何俊仁，均因六四集會等案件而在囚。另外5名常委，就因拒向警方國安處提交支聯會資料「就義」還押，包括副主席鄒幸彤。

「審訊主角非我們 而是有良知的港人」

鄒幸彤接受本報書面訪問表示，常委面對歷史的審訊，或可在公堂上呈現「六四真相」、燭光集會的意義，「場審訊的主角從來不是我們，而是所有有良知的香港人。」

鄒幸彤2010年加入支聯會兼職，「侍奉」支聯會逾10年。司徒華過身後，原有李卓人、何俊仁等政壇元老撐起支聯會，鄒形容二人資歷足以「一錘定音，一呼百應」，兩人年初未經批准集結案罪成被囚，鄒幸彤肩起大當家之任，不得不考慮《港區國安法》下風險，「最大風險的是參與工作的義工、職員和會員，牽涉到具體一些行動要不要搞、要搞多大……其實很多活動都已經scale down（縮小）了不少，甚至最後也把職員遣散了」。支聯會7月將常委由14人減至7人，至8月支聯會常委會通過解散程序，付諸9月25日會員大會表決，警方於8月底引國安法要求支聯會提交資料，常委不從，鄒幸彤等5名常委也被捕。

「活動形式可退讓 原則不能退」

「交資料的後果應該比不交嚴重，自行送上一堆所謂罪證，『坦白從寬、牢底坐穿』。」鄒寫道，「作為支聯會的副主席，我覺得我坐在這位置就得捍衛本會的宗旨和綱領。活動形式可以退讓，安全措施可以增強，但原則不可能退，『底線思維』，李卓人教的。而支記（支聯會）是香港人良知的底線，不應不守住。」

不信解散可救人 「對方憑什麼守諾」

堅持與否，支聯會內部也有不同意見。教協等組織被狙擊下自行解散，支聯會亦陷入「解散救人」與否的兩難，不同意解散的鄒幸彤不認同此說，「其實就是以一個無法證實的要脅引我們自動繳械——當你已經自殺了，沒有力量了，你憑什麼再讓對方信守承諾？當所有人變成零星化的個體，抓人關人的代價大為降低，又還有什麼力量可以阻止或牽制它們進行更大規模的濫捕？」她認為當團體愈反抗、不忍氣吞聲，政權才可能有所忌憚，「它們聽得懂的話語是力量，不是憐憫……和共產黨博弈，從來順服、聽話是無法自保的，只會讓對方更肆無忌憚地步步進逼，這是國內不少良心犯家屬的慘痛經歷」。

無論如何，32年歷史的支聯會在這一屆常委中結束，鄒幸彤認為，「只要有堅持平反六四、結束專政的人，支聯會就不會真正消失，法律形式的消亡，不是終點」，應訊的不止支聯會，鄒說，「六四的真相如何，燭光集會到底是做什麼的，除了控方片面的版本，應該還可以有數以萬計的見證者的證言和論述」。

明報記者