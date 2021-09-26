解散及公司除名「可同時做」 鄧炳強：續查刑責

蔡耀昌促警方政府「陽光下」行動

支聯會公司秘書蔡耀昌昨在支聯會通過解散後稱，警方、政府之後的行動不是他們所能控制，他促請行動必須「在陽光下」進行，至於政府行動是否合法合憲，相信每名港人都會繼續監察。

就保安局計劃剔除支聯會的公司註冊，支聯會前日提交申述。鄧炳強昨早出席商台節目《政經星期六》時說，當局會就支聯會的解釋作詳盡報告，交給特首會同行會考慮是否接納保安局建議。

會否查百計會員 鄧：法例很清楚

節目播出時，支聯會尚未召開會員大會。鄧炳強被問支聯會若解散並自行啟動清盤程序，當局是否不會繼續追究，他說任何人或團體或組織若違反法例，不會因解散而令刑事責任消失，當局調查會繼續。

支聯會過往有數以百計會員團體，鄧炳強被問這些團體是否國安處調查對象，他稱法例上說得很清楚，任何人收外國政治團體資助，為其利益而作出行為，有可能違法，「相信一個普通響應其呼籲而參與遊行的市民，不會做頭先的兩樣行為，看不到有什麼後果」。

鄧炳強在節目後見記者，被問如何回應支聯會說政府沒有證據指他們違反國安法，以及支聯會的存在如何危害國安。他說當局向支聯會發出的信件已有非常詳盡的理據，而因事情日後會牽涉法律程序，不能透露詳情，相信若有法律程序，證據會在法庭上一一披露。