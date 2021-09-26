八九求助逃離內地 年年異鄉遙望燭海 獲「黃雀」營救 王超華：感激再造之恩

1989年，王超華是北京高校學生自治聯合會常委及副主席，她6月3日因病留院，沒親歷軍隊清場，事後被列入21人通緝名單。她接受本報書面訪問回顧當日躲藏內地時，收聽外電廣播得知有民運人士逃離，萌生求助念頭，後來「在許多陌生人幫助下」踏足香港，再赴美國繼續學業，如今為獨立學者。

逃亡後，她漸了解支聯會在黃雀行動的關鍵角色，形容行動徹底改變其人生軌迹，感港人對自己有「再造之恩」，感激參與營救者，「他們的良知和勇氣，不遜於長安街上以血肉之軀阻擋機槍坦克的北京市民」。

「殫精竭力」，王超華以4字形容支聯會維護六四記憶的努力，由最早支持難屬丁子霖印製的死難者名錄、爭取國際認知、蒐羅六四史料，到7年前成立六四紀念館，雖受打壓，仍不懈尋找維持紀念館的途徑。

稱六四集會顯樸素認知：

政府不可這樣屠殺人民

她說，每年透過媒體看到維園點點燭光，都難抑淚水，形容集會是民運參與者及倖存者的期盼和慰藉，讓世界看見香港、中國人不屈服不健忘。她認為支聯會五大綱領凝聚港人堅持每年參加六四集會是「最樸素的認知」：「一個政府，不可以這樣屠殺自己的人民。」

每年燭海均見於國際傳媒報道，今年集會被禁，王超華說即使維園空蕩蕩，仍出現在不少國際大報頭條，「突顯出中共當局強暴民意，不得人心」。支聯會解散，她不無嘆息，說記憶傳承有賴青年，冀港人不忘六四，「每年仍會在那一天點燃心頭或窗口的燭光」。她形容六四之於中國，就如傘運或反修例運動之於香港，記憶不可能被徹底抹殺，「我們不可放棄自己的守護，即使眼前似乎一絲光亮都看不到」。

王丹：今雖解散 榮譽留史

另一學運領袖王丹表示，支聯會長期以推動中國民主化為己任，支持流亡者與民運團體，對此感謝和敬佩，如今雖解散，「在歷史上的榮譽已經被世人記住」，常委寧入獄亦拒交資料，乃「史詩級抵抗」。他相信港人不會忘記六四，六四不會因此被埋沒在歷史。

明報記者 陳柔雅