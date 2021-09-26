支聯通過解散：由千萬人接棒 天安門母親：感謝32年支持 港澳辦：撐港府追究到底

港澳辦發言人昨日發稿回應支聯會解散，稱這是反中亂港組織的必然下場，堅決支持特區政府對支聯會的涉嫌違法行為繼續調查、依法追究到底。港澳辦又批評支聯會從成立開始就提出顛覆國家政權的綱領，副主席鄒幸彤仍「妄言抗爭到底」是大放厥詞。

天安門母親：信港人續站在一起

港台引述天安門母親發言人尤維潔表示，對支聯會解散感到意外，但尊重其決定，又稱沒有怪責支聯會，反而是心存感謝，感謝支聯會過去32年來對天安門母親群體的支持，她相信香港人會繼續與她們站在一起。

上月25日，警方國安處去信支聯會常委要求按國安法實施細則提交資料，支聯會拒絕後，多名常委被捕（見表）；至昨日一個月，支聯會在特別會員大會上以41票支持、4票反對，通過解散議案。蔡耀昌在會後見記者，稱現時支聯會有130多個成員團體，昨有45個的代表出席會議，並通過委任他和職工盟前總幹事鄧燕娥為清盤人。

常委會停運 蔡耀昌：將到司徒華墳前交代

蔡說，根據法例，支聯會常委會即時停止運作，支聯會不會舉辦活動或有組織立場，只有清盤人作清盤程序。他透露支聯會無負債，現金連同物業約有1100萬元資產。至於如何處理「黃雀行動」等敏感資料及六四紀念館文物，他說相信支聯會現存資料不是敏感資料，物資要留待清盤人處理。

蔡表示自己任常委10多年，對支聯會有很深感情，他非常同意李卓人說法，面對當前嚴峻環境，必須選擇當前最好的決定，他寄語「石在，火種是不會滅的」。至於倘支聯會創會主席司徒華在世會否同意解散，蔡說華叔既重視原則，亦很重視組織安全，是在政治環境中「識得幾時進、幾時退」的人，面對如今嚴峻政治環境，他相信對方必定會思考如何保存力量。他說稍後會到司徒華靈前交代。蔡耀昌又向天安門母親群體表示歉意，稱希望香港人承傳信念，「在每個崗位走落去」。

曾健成投贊成嘆痛心 斥政府用盡權力逼迫

成員團體代表、東區前區議員曾健成稱投票支持解散，形容是「很痛心的解散」，批評政府用盡所有公權力逼迫支聯會。他認為市民悼念六四的心不會「解散」，相信市民會用自己方式悼念，支聯會過去32年帶市民走上和平悼念之路，信歷史會還支聯會公道。另一成員團體代表、觀塘區議會前主席蔡澤鴻亦形容心情沉重。

支聯會全名「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，1989年六四事件後成立，五大綱領為「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」，曾連續30年風雨不改在維園舉辦六四集會，片片燭海。去年及今年警方皆以防疫為由禁止六四集會。警方國安處上月以涉嫌沒遵從國安法實施細則提供資料罪拘捕鄒幸彤及常委梁錦威、鄧岳君、陳多偉、徐漢光；另李卓人、何俊仁、鄒幸彤及支聯會被國安處控告煽動他人顛覆國家政權罪。7人目前皆在獄中。

明報記者

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