外交部列「美干預港」102事件 包括領館六四點燭

羅冠聰被提8次 黎智英7次

外交部發表的清單有102項，其中篇幅最長是指美方污衊特區事務的部分，有48項，主要涉及美方就香港事務發表聲明、報告等，指本港的基本人權自由、言論自由、法治受損等，涉及事件包括修訂逃犯條例、實施《港區國安法》等，當中有4次是涉及美國官員和國會眾議長佩洛西今年在Twitter的發文，包括要求釋放因參與紀念六四活動而判囚的「反對派」。

清單追溯至反修例前

港府：港成國安缺口

外交部又在清單列出25項美國「包庇支持反中亂港分子」的事件，事件發生於2019年3月至今年7月之間，包括前年3月美國駐港總領事館安排美國國會眾議院的美中工作小組代表團訪港，與前政務司長陳方安生、李柱銘、黃之鋒等人會面，又提到李柱銘、李卓人、吳靄儀等人在2019年5月赴美會見當地官員等。多項事件中，最多被提及的為羅冠聰，其次是壹傳媒創辦人黎智英被提及7次、前香港眾志秘書長黃之鋒被提及5次，前政務司長陳方安生和立法會前議員莫乃光分別被提及4次。

國務院港澳辦發言人稱，事實清單是對美國污衊中國政府對香港管治及制裁中國官員的有力回擊，更可認清美國在民主、自由、人權、法治問題上奉行的虛偽雙重標準、企圖通過搞亂香港來遏制中國發展的險惡用心等。

中聯辦發言人表示，對一切干涉中國內政、損害國家利益和尊嚴的言行，「必將作出必要、正當的反擊」。外交部駐港公署發言人形容，有關清單是對企圖干預中國內政、遏制中國發展的外部勢力敲響「警世鐘」，敦促美方切實尊重中國內政，立即收回干預香港事務的「黑手」。

特區政府發聲明稱，全力支持外交部清單，美國多年來勾結反中亂港勢力，利用別有用心的機構和人，散播反國家的言論思想，鼓吹「港獨」、「自決」等，嚴重危害國家主權、安全和發展利益，香港亦成為國家安全的缺口。

內地學者：威懾外部勢力

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，外交部發表有關清單，是為向全世界尤其香港人證明，美國是香港暴亂的幕後黑手，並蓄意利用香港為棋子危害國家安全和香港穩定，從而肯定港區國安法及選舉制度改革的必要性。他又稱，當前美國加大遏制中國，與其他國家合作，全部劍指中國，中方需加大力度，不容香港成為美國對付中國的棋子。

中國人民大學外交學系教授王義桅表示，外交部公布的清單可視為一種威懾，並警告美國或其他外部勢力知難而退，從而促使香港由亂轉治。問到此時公布名單是否會影響中美關係回暖，王認為中美關係回暖只屬暫時和策略性，主要源於美國希望與歐洲競爭全球應對氣候變化的領導權，而意圖拉攏和爭取中國的支持。