孟晚舟與美達協議 有望回國 外媒稱認輕罪換詐騙撤控 將結束3年軟禁

美國司法部向布魯克林聯邦法院提交文件，表示司法部與孟晚舟的代表律師將在當地時間周五下午1時（香港時間今晨1時）向法庭就控罪聯合提交一份「解決方案」。

加拿大廣播公司（CBC）引述知情者報道，孟晚舟和加拿大政府律師周五下午會透過視像方式出席紐約布魯克林聯邦法院聆訊，並將支付罰款作為認罪協議一部分。若紐約法院接受認罪協議，加國檢察官稍後將到溫哥華法院出庭，以中止對孟晚舟的引渡聆訊，而孟晚舟最快可在周五重獲自由。

特朗普政府去年商協議未果

路透社報道，根據有關協議，孟晚舟要承認部分控罪，換取檢控官延後並最終撤銷電匯和銀行詐騙控罪。美國特朗普政府官員去年與孟晚舟一方亦商討過類似認罪協議，但沒達成協議。《華爾街日報》報道，孟晚舟會承認一些輕微控罪，而涉及華為子公司與伊朗做生意的主要詐騙控罪會撤銷；又引述消息人士稱，孟晚舟回復自由後，將可返回中國。

加媒：協議不包加國兩人獲釋

《華爾街日報》報道，孟晚舟被捕後不久，中國即拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人斯帕弗（Michael Spavor），兩國關係急轉直下，今次孟晚舟獲釋，兩人也有望獲中國放人。加拿大《環球郵報》則引述消息人士稱，今次協議不包括中國釋放兩人。

2018年12月1日，加拿大應美國方面要求，在溫哥華機場拘捕轉機的孟晚舟。時隔數日，同年12月11日，康明凱與斯帕弗在中國被指控危害國家安全、參與多項間諜活動被捕。

2019年1月，美方正式提出引渡孟晚舟的要求，有關案件後在加拿大卑詩省開庭審理，經近千日法律爭訟和外交爭議後，孟晚舟引渡案審理在18日結束。當時法院稱可能在10月21日確定判決日期。

談判數周 須付巨額罰款

不過，上周加拿大媒體《環球郵報》引述消息人士稱，美國司法部恢復與華為及其律師的談判，談判涉及若孟晚舟承認有罪並支付巨額罰款，即允許她回國。有關談判已進行數星期。在周一（20日），中國常駐聯合國日內瓦代表團蔣端公使在聯合國人權理事會發言時，要求加拿大應立即糾正錯誤，解除對孟晚舟的任意拘押。

（華爾街日報/路透社/加拿大廣播公司）

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