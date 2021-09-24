港澳辦增安全事務司及宣傳司 王振民負責國安協調工作

宣傳司管理港澳駐內地傳媒

何建宗：原屬聯絡司 分拆顯重視

港澳辦網站顯示，宣傳司的職責為「承辦涉港澳新聞宣傳相關工作、港澳駐內地媒體和記者管理工作、新聞發布工作」；安全事務司負責「承辦涉香港、澳門特別行政區維護國家安全相關協調工作」。即目前港澳辦共設9司，包括秘書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司、宣傳司、安全事務司，以及機關黨委（人事司）。

劉兆佳認為，中央積極運用全面管治權維護國安，着力扭轉部分港人對「一國兩制」、中央對港政策的錯誤認識，並反駁外部勢力對香港、中央的惡意批評，加強宣傳及安全工作不足為奇。一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗分析，聯絡傳媒的工作本屬聯絡司的職責，現在分拆給宣傳司，反映港澳辦重視宣傳；港澳辦自2019年修例風波後亦更主動發言，舉例近期亦有就在港國安案件發聲明。他另稱，相信安全事務司是因應《港區國安法》的實施而設立。

港澳研究會曾健掌宣傳司

知情者：熟港事懂廣東話

王振民曾任基本法委員會委員，今年2月在《人民日報》撰文，指香港政治、選舉制度「從來是國家事務、中央事權，不屬於高度自治的範圍」。根據其他傳媒報道，曾健畢業於北京大學，曾任港澳辦政研司副司長。

有熟悉港澳事務的知情者說，曾健熟悉香港問題，懂得說廣東話，是港澳辦內較年輕的司長，「（曾）很nice（親切）的，成日都笑笑口」；他說曾健上月以港澳辦司長身分訪港，是「十四五」規劃宣講團成員之一。該人又稱王振民是法律學者出身，有份草擬《港區國安法》，在理解及解說國安法方面有優勢。